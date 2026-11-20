Na granicy ukraińsko-polskiej utworzyły się kolejki osób wyjeżdżających z Ukrainy
Według stanu na wieczór 20 listopada na granicy ukraińsko-polskiej w obrębie obwodu lwowskiego obserwuje się zatory pojazdów zmierzających do wyjazdu z Ukrainy.
Obywatelom planującym podróż do Polski zaleca się uwzględnienie tej sytuacji podczas planowania trasy oraz, w miarę możliwości, wybieranie mniej obciążonych przejść granicznych.
W kierunku wyjazdu z Ukrainy:
- „Ugrynów” – 40 samochodów;
- „Rawa Ruska” – 100 samochodów;
- „Hruś” – 10 samochodów;
- „Krakowiec” – 60 samochodów, 5 autobusów;
- „Szehiny” – 110 samochodów;
- „Smilnica” – 45 samochodów;
- „Nyzhankowicze” – 30 samochodów, 1 autobus.
Odnotowano zatory pojazdów przy wjeździe na terytorium Ukrainy na przejściu granicznym „Krakowiec” – 20 samochodów oraz na przejściu granicznym „Szehiny” – 100 samochodów. W pozostałych przejściach granicznych nie odnotowano zatorów pojazdów i autobusów przy wjeździe na terytorium Ukrainy.
Aktualne informacje o obciążeniu przejść granicznych można śledzić na stronie na Facebooku Zachodniego Regionalnego Zarządu Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Informację tę przekazuje 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej.