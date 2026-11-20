Według stanu na wieczór 20 listopada na granicy ukraińsko-polskiej w obrębie obwodu lwowskiego obserwuje się zatory pojazdów zmierzających do wyjazdu z Ukrainy.

Obywatelom planującym podróż do Polski zaleca się uwzględnienie tej sytuacji podczas planowania trasy oraz, w miarę możliwości, wybieranie mniej obciążonych przejść granicznych.

W kierunku wyjazdu z Ukrainy: „Ugrynów” – 40 samochodów;

„Rawa Ruska” – 100 samochodów;

„Hruś” – 10 samochodów;

„Krakowiec” – 60 samochodów, 5 autobusów;

„Szehiny” – 110 samochodów;

„Smilnica” – 45 samochodów;

„Nyzhankowicze” – 30 samochodów, 1 autobus.

Odnotowano zatory pojazdów przy wjeździe na terytorium Ukrainy na przejściu granicznym „Krakowiec” – 20 samochodów oraz na przejściu granicznym „Szehiny” – 100 samochodów. W pozostałych przejściach granicznych nie odnotowano zatorów pojazdów i autobusów przy wjeździe na terytorium Ukrainy.

Aktualne informacje o obciążeniu przejść granicznych można śledzić na stronie na Facebooku Zachodniego Regionalnego Zarządu Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz 7. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Informację tę przekazuje 7. Karpacki Oddział Straży Granicznej.

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