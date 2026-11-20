На українсько-польському кордоні утворилися черги на виїзд з України
Станом на вечір 20 листопада на українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.
Громадянам, які планують поїздку до Польщі, рекомендують врахувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
На виїзд з України:
- «Угринів» - 40 автомобілів;
- «Рава-Руська» - 100 автомобілів;
- «Грушів» - 10 автомобілів;
- «Краківець» - 60 автомобілів, 5 автобусів;
- «Шегині» - 110 автомобілів;
- «Смільниця» - 45 автомобілів;
- «Нижанковичі» - 30 автомобілів, 1 автобус.
Фіксується накопичення транспортних засобів на вʼїзд в Україну у пункті пропуску «Краківець» - 20 автомобілів та у пункті пропуску «Шегині» - 100 автомобілів. На решті пунктів пропуску накопичення транспортних засобів та автобусів на вʼїзд в Україну не зафіксовано.
Актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7 прикордонного Карпатського загону.
Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін.
На західному кордоні України найбільші черги зафіксували на пункті пропуску Шегині.
Молдова погодилася організувати спільний прикордонний контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про пункти «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки». Новий порядок має допомогти швидше перетинати кордон і зменшити ризики для пасажирів та прикордонників під час російських обстрілів.