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Станом на вечір 20 листопада на українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

Громадянам, які планують поїздку до Польщі, рекомендують врахувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

На виїзд з України: «Угринів» - 40 автомобілів;

«Рава-Руська» - 100 автомобілів;

«Грушів» - 10 автомобілів;

«Краківець» - 60 автомобілів, 5 автобусів;

«Шегині» - 110 автомобілів;

«Смільниця» - 45 автомобілів;

«Нижанковичі» - 30 автомобілів, 1 автобус.

Фіксується накопичення транспортних засобів на вʼїзд в Україну у пункті пропуску «Краківець» - 20 автомобілів та у пункті пропуску «Шегині» - 100 автомобілів. На решті пунктів пропуску накопичення транспортних засобів та автобусів на вʼїзд в Україну не зафіксовано.

Актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7 прикордонного Карпатського загону. Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін. На західному кордоні України найбільші черги зафіксували на пункті пропуску Шегині. Молдова погодилася організувати спільний прикордонний контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про пункти «Крива — Мамалига» та «Мирне — Табаки». Новий порядок має допомогти швидше перетинати кордон і зменшити ризики для пасажирів та прикордонників під час російських обстрілів.

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