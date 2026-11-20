По состоянию на вечер 20 ноября на украинско-польской границе в пределах Львовской области наблюдается скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины.

Гражданам, планирующим поездку в Польшу, рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.

На выезд из Украины: «Угринов» — 40 автомобилей;

«Рава-Русская» — 100 автомобилей;

«Грушев» — 10 автомобилей;

«Краковец» — 60 автомобилей, 5 автобусов;

«Шегини» — 110 автомобилей;

«Смильница» — 45 автомобилей;

«Нижанковичи» — 30 автомобилей, 1 автобус.

Фиксируется скопление транспортных средств на въезде в Украину в пункте пропуска «Краковец» — 20 автомобилей и в пункте пропуска «Шегини» — 100 автомобилей. На остальных пунктах пропуска скопления транспортных средств и автобусов на въезд в Украину не зафиксировано.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины и 7-го Карпатского пограничного отряда. Об этом сообщает 7-й Карпатский пограничный отряд.

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