На украинско-польской границе образовались очереди на выезд из Украины
По состоянию на вечер 20 ноября на украинско-польской границе в пределах Львовской области наблюдается скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины.
Гражданам, планирующим поездку в Польшу, рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.
На выезд из Украины:
- «Угринов» — 40 автомобилей;
- «Рава-Русская» — 100 автомобилей;
- «Грушев» — 10 автомобилей;
- «Краковец» — 60 автомобилей, 5 автобусов;
- «Шегини» — 110 автомобилей;
- «Смильница» — 45 автомобилей;
- «Нижанковичи» — 30 автомобилей, 1 автобус.
Фиксируется скопление транспортных средств на въезде в Украину в пункте пропуска «Краковец» — 20 автомобилей и в пункте пропуска «Шегини» — 100 автомобилей. На остальных пунктах пропуска скопления транспортных средств и автобусов на въезд в Украину не зафиксировано.
Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины и 7-го Карпатского пограничного отряда.
Об этом сообщает 7-й Карпатский пограничный отряд.