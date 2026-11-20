В результате непогоды 20 ноября в Одесской области пострадали четыре человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Одессе ветер повалил 41 дерево. Коммунальные службы убирают их и ликвидируют последствия непогоды.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в области будут достигать 19–24 м/с, а на побережье — до 25–28 м/с.

Жителей призывают по возможности не выходить на улицу, не ходить под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций и линий электропередач.

Источник: Одесская ОГА, Одесский городской совет.

Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.

17 ноября на горе Пип Иван зафиксировали мороз до -5 °C, западный ветер со скоростью 22 м/с, густой туман и обледенение.

В высокогорье Карпат 19 ноября резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван Черногорский порывы западного ветра достигают 28 м/с, видимость ограничивает густой туман, а температура воздуха опустилась до -3 °C. Из-за высокой влажности также наблюдается обледенение.

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