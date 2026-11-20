W wyniku złej pogody 20 listopada w obwodzie odeskim poszkodowanych zostało cztery osoby. Wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy medycznej.

W Odessie wiatr powalił 41 drzew. Służby komunalne zajmują się ich usuwaniem oraz likwidacją skutków złej pogody.

Według prognoz meteorologów porywy wiatru w regionie osiągną prędkość 19–24 m/s, a na wybrzeżu – nawet 25–28 m/s.

Mieszkańców wzywa się, aby w miarę możliwości nie wychodzili na ulicę, nie przebywali pod drzewami oraz trzymali się z dala od konstrukcji reklamowych i linii energetycznych.

Źródło: Obwodna Administracja Odeska, Rada Miasta Odessa.

Rano 17 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. Na szczycie Pip Ivan odnotowano gęstą mgłę, silny wiatr, mróz i oblodzenie powierzchni.

17 listopada na szczycie Pip Ivan odnotowano mróz do -5°C, zachodni wiatr o prędkości 22 m/s, gęstą mgłę oraz oblodzenie.

19 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat warunki pogodowe gwałtownie się pogorszyły. Na górze Pip Ivan Czarnohorski porywy zachodniego wiatru osiągają 28 m/s, widoczność ogranicza gęsta mgła, a temperatura powietrza spadła do -3 °C. Z powodu wysokiej wilgotności dochodzi również do oblodzenia.

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