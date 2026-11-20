Zełenski mianował Marianę Revę zastępczynią sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Marianę Rewę zastępczynią sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Odpowiedni dekret nr 1127/2026 głowa państwa podpisała 20 listopada 2026 roku.
„Mianować Marianę Iwanivnę Revę na zastępczynię sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy” – czytamy w komunikacie.
Warto zauważyć, że Mariana Reva pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz w Policji Narodowej.
Informacja ta pochodzi z dekretu głowy państwa nr 1127/2026.
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