Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Marianę Rewę zastępczynią sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Odpowiedni dekret nr 1127/2026 głowa państwa podpisała 20 listopada 2026 roku.

„Mianować Marianę Iwanivnę Revę na zastępczynię sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

Warto zauważyć, że Mariana Reva pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz w Policji Narodowej.

Informacja ta pochodzi z dekretu głowy państwa nr 1127/2026.

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