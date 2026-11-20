Зеленський призначив Мар’яну Реву заступницею секретаря РНБО
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Президент України Володимир Зеленський призначив Мар’яну Реву заступницею секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №1127/2026 глава держави підписав 20 листопада 2026 року.
«Призначити Реву Марʼяну Іванівну заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Мар'яна Рева працювала в системі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.
Про це повідомляється з посиланням на указ глави держави №1127/2026.
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