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Президент України Володимир Зеленський призначив Мар’яну Реву заступницею секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №1127/2026 глава держави підписав 20 листопада 2026 року.

«Призначити Реву Марʼяну Іванівну заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Мар'яна Рева працювала в системі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

Про це повідомляється з посиланням на указ глави держави №1127/2026.

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