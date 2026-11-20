Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марьяну Реву заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 1127/2026 глава государства подписал 20 ноября 2026 года.

«Назначить Реву Марьяну Ивановну заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что Марьяна Рева работала в системе Министерства внутренних дел и Национальной полиции.

Об этом сообщается со ссылкой на указ главы государства № 1127/2026.

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