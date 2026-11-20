Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 1 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokoju.

Środki zostaną przeznaczone na wspólne zakupy uzbrojenia i sprzętu dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pakiet przewiduje dostawy dronów, systemów obrony przeciwlotniczej, amunicji, środków walki elektronicznej, radarów oraz materiałów wybuchowych. Przekazanie sprzętu Ukrainie planowane jest do końca 2027 roku.

Według wysokiej przedstawiciel UE ds. zagranicznych Kai Kallas wsparcie to ma pomóc Ukrainie umocnić pozycję zarówno na polu bitwy, jak i przy stole negocjacyjnym.

Decyzja ta stanowi część porozumienia państw Unii Europejskiej z 25 września w sprawie przeznaczenia dla Ukrainy łącznie 6,6 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokoju.

Źródło: Rada UE.

Kierownictwo republikanów w Izbie Reprezentantów próbuje wykorzystać kwestię wsparcia dla Kijowa jako środek nacisku na demokratów. Zagrożone stały się przekazywanie danych wywiadowczych, dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy oraz wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji.

Ukraina otrzymała od Unii Europejskiej prawie 8 mld euro w ramach programu Ukraine Facility. Jest to największa jednorazowa transza w całej historii funkcjonowania tego programu. Środki trafiły już do budżetu państwa i zostaną przeznaczone na wsparcie stabilności finansowej kraju w warunkach wojny na pełną skalę. Łącznie od początku 2026 roku Unia Europejska przekazała Ukrainie 13,57 mld euro.

Ukraina otrzymała od UE nową transzę w wysokości 3,47 mld euro.

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