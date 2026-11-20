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Рада Євросоюзу схвалила новий пакет військової допомоги Україні на €1 млрд у межах Європейського фонду миру.

Кошти спрямують на спільні закупівлі озброєння та обладнання для ЗСУ.

Пакет передбачає постачання безпілотників, систем ППО, боєприпасів, засобів РЕБ, радарів та вибухівки. Передати обладнання Україні планують до кінця 2027 року.

За словами високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, підтримка має допомогти Україні зміцнити позиції на полі бою та за столом переговорів.

Рішення є частиною домовленості країн Євросоюзу від 25 вересня щодо виділення Україні загалом €6,6 млрд через Європейський фонд миру.

Джерело: Рада ЄС.

Керівництво республіканців у Палаті представників намагається використати питання підтримки Києва як важіль тиску на демократів. Під загрозою опинилися передача розвідданих, інша військова допомога Україні та запровадження нових санкцій проти Росії.

Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію її дії.Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни. Загалом від початку 2026 року Євросоюз перерахував Україні 13,57 млрд євро.

Україна отримала від ЄС новий транш на 3,47 млрд євро.

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