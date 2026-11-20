У Миколаєві 23-річному місцевому жителю повідомили про підозру в підпалі автомобіля Volkswagen Crafter. За даними слідства, завдання він отримав від невідомої особи через Telegram, а натомість йому пообіцяли, що не притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Автомобіль підпалили 16 листопада 2026 року.

Про підозру чоловікові повідомили за процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва. Його підозрюють в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу — за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За версією слідства, миколаївець познайомився через Telegram із невідомою особою. Той запропонував йому підпалювати автомобілі на території міста. За виконання таких завдань чоловікові пообіцяли, що його не притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

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Як вважають правоохоронці, 23-річний чоловік погодився на цю пропозицію. 16 листопада 2026 року він знайшов автомобіль Volkswagen Crafter і підпалив його. Після цього підозрюваний повідомив людину, яка координувала його дії, що завдання виконано. Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання чоловікові запобіжного заходу. Який саме захід пропонують застосувати, у повідомленні прокуратури не уточнюють.

За підпал чужого майна за таких обставин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводить відділення поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Водночас повідомлення про підозру не означає, що чоловіка вже визнали винним. Відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її провину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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