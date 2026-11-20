В Николаеве 23-летнему местному жителю сообщили о подозрении в поджоге автомобиля Volkswagen Crafter. По данным следствия, задание он получил от неизвестного лица через Telegram, а в обмен ему пообещали, что его не привлекут к уголовной ответственности. Автомобиль подожгли 16 ноября 2026 года.

О подозрении мужчине сообщили под процессуальным руководством прокуроров Окружной прокуратуры города Николаева. Его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога — по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, житель Николаева познакомился через Telegram с неизвестным лицом. Тот предложил ему поджигать автомобили на территории города. За выполнение таких заданий мужчине пообещали, что его не привлекут к уголовной ответственности.

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Как полагают правоохранители, 23-летний мужчина согласился на это предложение. 16 ноября 2026 года он обнаружил автомобиль Volkswagen Crafter и поджог его. После этого подозреваемый сообщил человеку, координировавшему его действия, что задание выполнено. В настоящее время прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения. Какую именно меру предлагают применить, в сообщении прокуратуры не уточняется.

За поджог чужого имущества при таких обстоятельствах мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводит отделение полиции № 2 Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. В то же время уведомление о подозрении не означает, что мужчину уже признали виновным. Согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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