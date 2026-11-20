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НАБУ та САП спростували заяву генерала СБУ Сергія Дуки про те, що його ніколи не допитували. Журналістам продемонстрували протокол слідчої дії.

Згідно з документом, допит тривав шість хвилин і відбувався без технічної фіксації. На ньому був присутній адвокат Владислав Кулініч.

У протоколі зазначено, що Дука відмовився давати показання та відповідати на запитання до ознайомлення з матеріалами справи, які стали підставою для повідомлення йому про підозру.

Джерело: Укрінформ.

Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свої слова щодо кримінального провадження проти нього.

Відео: Генерал Дука заявив, що НАБУ тисне на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

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