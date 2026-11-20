НАБУ и САП опровергли заявление генерала СБУ Сергея Дуки о том, что его никогда не допрашивали. Журналистам продемонстрировали протокол следственного действия.

Согласно документу, допрос длился шесть минут и проходил без технической фиксации. На нем присутствовал адвокат Владислав Кулинич.

В протоколе указано, что Дука отказался давать показания и отвечать на вопросы до ознакомления с материалами дела, которые послужили основанием для сообщения ему о подозрении.

Источник: Укринформ.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова относительно уголовного производства против него.

Видео: Генерал Дука заявил, что НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на отдельные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Читай нас в