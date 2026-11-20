Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне (КНР) стала важным международным событием, которое, безусловно, будет иметь последствия для глобальной политики. Сам факт прямого диалога между лидерами трёх самых могущественных государств мира, особенно в условиях растущей международной напряжённости, является позитивным сигналом. Когда страны, обладающие огромными военными арсеналами, экономическими ресурсами и глобальными амбициями, не только демонстрируют силу, но и пытаются договориться, это само по себе снижает риски неконтролируемой эскалации. В том числе эскалации, которая при худшем сценарии может перерасти в ядерное противостояние.

Однако если говорить о главном вопросе для Украины — стал ли мир ближе после этого саммита — то ответ, к сожалению, скорее отрицательный. Встреча не продемонстрировала принципиального сближения позиций по поводу российско-украинской войны, не создала нового механизма её завершения и не дала оснований ожидать скорого прекращения боевых действий. Глобальная дипломатия действительно получила положительный импульс, но украинская война остается в своей прежней логике.

Саммит не стоит ни переоценивать, ни при этом считать абсолютно безрезультатным. Он не стал «новой Ялтой», не разделил мир на сферы влияния и не создал принципиально нового международного порядка. В то же время встреча трех лидеров может усилить уже существующие геополитические тенденции, изменить дипломатические позиции отдельных государств и создать новые возможности для переговоров. Подробнее — в материале политического обозревателя UA.News Никиты Трачука.

Не «новая Ялта», а подтверждение изменения мирового порядка

Сравнение нынешнего саммита с Ялтинской конференцией 1945 года выглядит эффектно, но имеет очень мало общего с реальными обстоятельствами. В Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль представляли государства, которые, несмотря на все противоречия, преследовали общую стратегическую цель — завершить Вторую мировую войну, победить общего врага и определить правила послевоенного устройства. Они не просто обсуждали будущее, но и обладали достаточными военными и политическими возможностями, чтобы реализовать свои договоренности.

Сегодня ситуация принципиально иная. У США, Китая и России нет общего глобального врага, а их стратегические интересы прямо противоположны. Вашингтон и Пекин соперничают за технологическое, экономическое и геополитическое лидерство. Москва стремится разрушить сформировавшуюся после холодной войны систему международных отношений, вернуть себе статус великой державы и добиться уступок от Запада, прежде всего в контексте войны против Украины. Китай заинтересован в ослаблении американского доминирования, но не в глобальной нестабильности, которая может разрушить его экономические перспективы.

Поэтому нынешняя встреча — это не переговоры союзников, договаривающихся о новой архитектуре мира, а контакт государств, которые пытаются управлять собственными противоречиями, не допустить их перехода в неконтролируемую фазу и в то же время извлечь для себя максимальную выгоду.

Тем не менее символическое значение саммита не стоит недооценивать. Три лидера за одним столом демонстрируют, что мир уже не функционирует в условиях бесспорного американского доминирования, сформировавшегося после распада СССР. США пока остаются самой могущественной державой планеты, но их способность единолично определять правила глобальной политики постепенно сводится к нулю. Китай стал экономическим и технологическим конкурентом такого масштаба, с которым Вашингтон вынужден считаться. Россия, несмотря на войну, санкции и экономические проблемы, сохраняет ядерный арсенал, право вето в Совете Безопасности ООН, значительные ресурсные возможности и влияние в своей сфере.

Таким образом, саммит не создал нового мирового порядка — но подтвердил, что старый безвозвратно меняется. И в этой трансформации Россия, к сожалению, получает возможность вернуться к формату большой международной дипломатии, где с ней говорят не только о войне, санкциях и ответственности, но и о глобальных вопросах. Для Кремля это уже политический результат.

США и Китай: договариваться, не прекращая соперничества

Важнейшей геополитической «линией разлома» современного мира остается противостояние США и Китая. Это не просто торговая война, споры о тарифах или технологиях. Речь идет о конкуренции двух центров силы, двух разных моделей развития, которые претендуют на право определять правила мировой экономики и международной политики.

Вашингтон пытается сдерживать рост китайского влияния, ограничивать доступ Пекина к технологиям, сохранять военное превосходство и формировать систему партнерств в Азии. Китай стремится уменьшить зависимость от американских технологий и финансовой системы, развивая собственные производственные, технологические и военные возможности. Для китайского руководства экономический рост и технологическая автономия — это не просто вопросы благосостояния, а основа национальной безопасности.

Для Украины это имеет косвенное, но важное значение. Отношения США и Китая влияют на возможности Вашингтона поддерживать Киев (впрочем, пока поддержки со стороны Америки и так de facto нет), на глобальную экономику, санкционную политику и позицию Пекина в отношении России. Контролируемая деэскалация между двумя государствами может положительно повлиять на международную стабильность. В то же время обострение их соперничества создает риск того, что Украина станет одним из элементов более широкого геополитического торга, в котором интересы Киева не обязательно будут совпадать с интересами великих держав.

Китай, со своей стороны, не заинтересован в безграничном усилении России, как бы Путин ни утверждал обратное. Москва для Пекина — важный партнер, но прежде всего как источник ресурсов, энергии и стратегической сырьевой поддержки в противостоянии с Западом. Но КНР не может и не должна воспринимать Россию как действительно полноправного партнера просто потому, что последняя таковым не является.

Россия нужна Китаю, но не настолько, чтобы Пекин был готов жертвовать собственными глобальными интересами ради путинских желаний. Именно поэтому китайские призывы к недопущению ядерной эскалации имеют принципиальное значение: это, пожалуй, самое важное, что написано в итоговой декларации по итогам саммита. Однако воспринимать позицию КНР как абсолютную гарантию сдерживания России также не стоит: в критической ситуации внешнее влияние может оказаться недостаточным.

Путин получает новые дипломатические возможности

Как бы там ни казалось, но для Путина нынешняя международная конфигурация является абсолютно, тотально комфортной. Россия продолжает войну против Украины, но не находится в дипломатической изоляции: этот пропагандистский нарратив остался где-то в 2022 году. Китай обеспечивает важную экономическую опору режиму в Кремле. США эпохи Трампа остаются партнером для переговоров и бизнеса — действующий американский лидер явно испытывает какую-то иррациональную любовь к России и Путину — а конкуренция между центрами силы создает для Кремля дополнительные возможности для маневра.

Трамп заинтересован в восстановлении отношений с Россией. Для американского президента это возможность снизить риски глобального противостояния и, в перспективе, не допустить еще большего сближения Москвы и Пекина. Россия в этой логике — не только противник в контексте Украины, но и потенциальный фактор уравновешивания в более широком соперничестве с Китаем.

Путин обязательно воспользуется этой заинтересованностью, чтобы извлечь максимальные политические, экономические и дипломатические дивиденды, не отказываясь от своих ключевых целей в войне против Украины. Кремль может рассчитывать, что стремление Вашингтона завершить конфликт создаст дополнительное давление на Киев и европейские столицы, заставляя их соглашаться на компромиссы.

Однако возможности Трампа также ограничены. США — сложная политическая система, где президент не может единолично определять все внешнеполитические решения (хотя он очень старается). Конгресс, внутрипартийные противоречия, позиция союзников, военных и общества влияют на его переговорные возможности. Вашингтон может стремиться к завершению войны, но это не означает готовности согласиться на любые условия Кремля.

Для Путина существует два основных сценария. Первый — воспользоваться нынешней международной конъюнктурой, чтобы договориться о прекращении войны на максимально выгодных условиях, зафиксировать военные результаты и добиться определенных уступок. Второй — продолжать войну, рассчитывая на ослабление Запада, внутренние проблемы Европы, политические изменения в США и постепенное укрепление собственных позиций. Что выбрал Путин — вопрос риторический. Это заметно даже по сегодняшнему массированному ночному обстрелу Украины.

Саммит АТЭС отнюдь не означает, что Кремль выбрал путь к миру. Скорее, каждая из сторон зафиксировала свои позиции и намерена и в дальнейшем двигаться по проторенным дорогам.



Договоренность трех лидеров не означает договоренности по Украине



Главная проблема заключается в том, что встреча мировых лидеров не устраняет фундаментальных противоречий российско-украинской войны, а, скорее, закрепляет их. Территории, гарантии безопасности, будущее украинского государства, санкции, ответственность и стратегическая ориентация Украины — все эти вопросы остаются нерешенными.

Трамп может вести переговоры с Путиным, Си может призывать к стабильности и дипломатии, а Россия может демонстрировать мнимую готовность к миру. Но ни один из этих факторов автоматически не приводит к компромиссу между Москвой и Киевом. Для завершения войны необходимо, чтобы стороны либо изменили свои стратегические цели, либо нашли формулу, при которой прекращение боевых действий будет выгоднее их продолжения. Пока этого не произошло и ничто не свидетельствует о том, что в ближайшее время это произойдет.

Международная дипломатия может создавать условия для мира, но не способна заменить политическую волю сторон к его достижению. А этой воли по состоянию на конец 2026 года нет.

Саммит Трампа, Путина и Си в целом имеет достаточно позитивное значение для глобальной политики. В мире, который все больше фрагментируется, прямой диалог между крупнейшими центрами силы снижает риск неконтролируемой эскалации, создает возможности для управления кризисами и потенциально уменьшает угрозу прямого военного — в том числе ядерного — столкновения.

Но для Украины эта встреча не стала переломным моментом. Мир не стал ближе, поскольку фундаментальные причины войны остаются, а позиции сторон не демонстрируют принципиального сближения.



Ключевой вывод саммита: мир постепенно переходит к более сложной системе международных отношений, в которой ни одно государство не может в одиночку контролировать все процессы. Это создает для Украины как новые возможности, так и новые риски. В таком мире дипломатия становится ещё важнее, но в то же время никакие переговоры не гарантируют справедливого или быстрого результата.

Встреча трех лидеров может приблизить мир к более контролируемому сосуществованию великих держав — но она, к большому сожалению, не приблизила мир в Украине. Для завершения войны нужны конкретные решения, конкретные договоренности и реальные изменения позиций сторон. И пока этого нет, ожидать быстрого завершения войны только на основании саммита Трампа, Си и Путина ни в коем случае не стоит.

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