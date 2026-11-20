唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·普京和习近平在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会上会晤，这一重要国际事件无疑将对全球政治产生影响。 世界三大强国领导人之间进行直接对话这一事实本身，特别是在国际紧张局势加剧的背景下，便是一个积极的信号。 当拥有庞大军事储备、经济资源和全球野心的国家不仅展示实力，还试图进行协商时，这本身就降低了局势失控升级的风险。 包括在最坏情况下可能演变为核对抗的升级。

然而，若谈及对乌克兰而言的核心问题——此次峰会后和平是否更近了一步——遗憾的是，答案恐怕是否定的。 此次会晤既未显示出在俄乌战争问题上立场存在根本性接近，也未建立新的结束战争机制，更未提供任何理由让人期待战斗行动能迅速停止。 全球外交确实获得了积极的推动力，但乌克兰战争仍沿袭着原有的逻辑。

不应高估此次峰会，也不应将其视为完全毫无成果。它既没有成为“新雅尔塔”，也没有将世界划分为势力范围，更未建立根本上全新的国际秩序。 与此同时，三位领导人的会晤可能会强化现有的地缘政治趋势，改变某些国家的外交立场，并为谈判创造新的机遇。更多详情请参阅UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克的报道。

虽非“新雅尔塔”，但印证了世界秩序的变迁

将此次峰会与1945年的雅尔塔会议相提并论虽颇具戏剧性，但与实际情况几乎毫无共同之处。 在雅尔塔，斯大林、罗斯福和丘吉尔所代表的国家，尽管存在种种分歧，却有着共同的战略目标——结束第二次世界大战、战胜共同的敌人，并确定战后秩序的规则。 他们不仅在商讨未来，而且拥有足够的军事和政治能力来落实所达成的协议。

如今的局势则截然不同。美国、中国和俄罗斯没有共同的全球敌人，且其战略利益截然相反。华盛顿和北京正在争夺技术、经济和地缘政治领域的领导权。 莫斯科则致力于摧毁冷战后形成的国际关系体系，重拾大国地位，并迫使西方做出让步——尤其是在针对乌克兰的战争背景下。 中国虽有意削弱美国的霸权地位，但并不希望看到可能破坏其经济前景的全球动荡。

因此，此次会晤并非盟友之间就新世界架构进行磋商的谈判，而是各国试图管控自身矛盾、防止矛盾演变为失控局面，同时为自身谋取最大利益的接触。

不过，不应低估此次峰会的象征意义。三位领导人同桌而坐，表明世界已不再像苏联解体后形成的、美国毫无争议地主导的局面那样运转。 美国目前仍是全球最强大的国家，但其单方面制定全球政治规则的能力正逐渐归零。中国已成为华盛顿不得不正视的、具有同等规模的经济和技术竞争对手。 俄罗斯尽管面临战争、制裁和经济问题，仍保有核武库、联合国安理会的否决权、雄厚的资源实力以及在其势力范围内的影响力。

因此，此次峰会虽未建立新的世界秩序，但证实了旧秩序正在不可逆转地发生变化。 而在这一转型过程中，俄罗斯遗憾地获得了重返大型国际外交舞台的机会，在那里，与俄罗斯的对话不仅涉及战争、制裁和责任，还包括全球性议题。对克里姆林宫而言，这本身就是一项政治成果。

美国与中国：在竞争中寻求共识

当今世界最重要的地缘政治“断层线”仍是中美对抗。这不仅仅是一场贸易战，也不仅仅是关于关税或技术的争端。 这关乎两个权力中心、两种不同发展模式之间的竞争，它们都试图主导世界经济和国际政治的规则制定。

华盛顿正试图遏制中国影响力的扩张，限制北京获取技术，维持军事优势，并在亚洲构建伙伴关系网络。 中国则致力于减少对美国技术和金融体系的依赖，发展自身的生产、技术和军事能力。对中国领导层而言，经济增长和技术自主不仅是民生问题，更是国家安全的基础。

这对乌克兰而言具有间接但重要的意义。中美关系影响着华盛顿支持基辅的能力（不过，目前美国实际上已事实上停止了支持），也影响着全球经济、制裁政策以及北京对俄罗斯的立场。 两国之间可控的降级态势可能对国际稳定产生积极影响。 与此同时，两国竞争的加剧也带来了一种风险，即乌克兰可能会成为更广泛地缘政治博弈中的一个筹码，而在这种博弈中，基辅的利益未必与大国的利益一致。

就中国而言，无论普京如何声称相反，中国并不希望俄罗斯无限度地增强实力。 对北京而言，莫斯科是一个重要的伙伴，但首先是作为资源、能源以及在对抗西方时提供战略性原材料支持的来源。但中国不能也不必将俄罗斯视为真正平等的伙伴，仅仅是因为俄罗斯并非如此。

中国需要俄罗斯，但并不至于让北京愿意为了满足普京的愿望而牺牲自身的全球利益。 正因如此，中国呼吁避免核冲突升级具有原则性意义：这几乎是峰会后《成果宣言》中最重要的内容。 然而，也不应将中国的立场视为遏制俄罗斯的绝对保证：在关键时刻，外部影响可能显得力不从心。

普京获得新的外交机遇

无论表面看起来如何，对普京而言，当前的国际格局绝对是完全、彻底地舒适的。 俄罗斯虽继续对乌克兰发动战争，却并未陷入外交孤立：这种宣传叙事早已停留在2022年。中国为克里姆林宫政权提供了重要的经济支撑。 特朗普时代的美国仍是谈判和商业伙伴——现任美国领导人显然对俄罗斯和普京怀有某种非理性的好感——而各大权力中心之间的竞争为克里姆林宫创造了额外的回旋余地。

特朗普有兴趣恢复与俄罗斯的关系。对于美国总统而言，这是降低全球对抗风险的机会，并从长远来看，可防止莫斯科与北京走得更近。 按照这种逻辑，俄罗斯不仅是乌克兰问题上的对手，也是在更广泛的与中国的竞争中潜在的制衡力量。

普京必定会利用这种意愿，以获取最大的政治、经济和外交红利，同时不会放弃其在对乌克兰战争中的核心目标。 克里姆林宫可能寄希望于华盛顿结束冲突的意愿，以此对基辅和欧洲各国首都施加额外压力，迫使它们接受妥协。

然而，特朗普的能力也受到限制。美国是一个复杂的政治体系，总统无法单方面决定所有外交政策（尽管他竭尽全力）。 国会、党内分歧、盟友的立场、军方及社会的意见都影响着他的谈判能力。华盛顿或许希望结束战争，但这并不意味着它愿意接受克里姆林宫提出的任何条件。

对于普京而言，主要有两种情景。第一种是利用当前的国际形势，以最有利的条件达成停战协议，锁定军事成果并获得某些让步。 第二种是继续战争，寄希望于西方力量的削弱、欧洲的内部问题、美国的政治变动以及自身地位的逐步增强。普京选择了哪一种——这根本是个修辞问题。这一点甚至从今天对乌克兰的大规模夜间炮击中就能明显看出。

亚太经合组织（APEC）峰会绝不意味着克里姆林宫选择了通往和平的道路。相反，各方都已确立了自己的立场，并打算继续沿着既定的道路前进。

三国领导人的

共识并不意味着就乌克兰

问题达成了共识

主要问题在于，全球领导人的会晤并未消除俄乌战争中的根本矛盾，反而进一步固化了这些矛盾。 领土、安全保障、乌克兰国家的未来、制裁、责任以及乌克兰的战略定位——所有这些问题仍悬而未决。

特朗普可以与普京进行谈判，习近平可以呼吁稳定与外交，俄罗斯也可以表现出虚张声势的求和姿态。但这些因素中的任何一个都无法自动促成莫斯科与基辅之间的妥协。 要结束战争，双方必须要么改变其战略目标，要么找到一种方案，使停止战斗比继续战斗更有利。目前这种情况尚未发生，也没有任何迹象表明这会在短期内发生。

国际外交可以为和平创造条件，但无法取代各方实现和平的政治意愿。而截至2026年底，这种意愿尚不存在。

特朗普、普京和习近平的峰会总体上对全球政治具有相当积极的意义。 在一个日益碎片化的世界中，各大权力中心之间的直接对话可以降低失控升级的风险，为危机管理创造机会，并有可能减少直接军事冲突——包括核冲突——的威胁。

但对乌克兰而言，此次会晤并未成为转折点。和平并未更近一步，因为战争的根本原因依然存在，且各方立场并未显示出原则性的接近。

本次峰会的

关键结论是：世界正逐步过渡到一个更为复杂的国际关系体系，在这个体系中，没有任何一个国家能够单独掌控所有进程。这既为乌克兰带来了新的机遇，也带来了新的风险。 在这样的世界中，外交变得愈发重要，但与此同时，任何谈判都无法保证能取得公正或迅速的结果。

三位领导人的会晤或许能推动世界朝着大国间更可控的共存方向迈进——但遗憾的是，它并未让乌克兰的和平更近一步。 要结束这场战争，需要具体的解决方案、具体的协议以及各方立场的实质性转变。在这些条件尚未具备之前，仅凭特朗普、习近平和普京的峰会就期待战争迅速结束，绝非明智之举。

关注我们在