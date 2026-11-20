В Киеве трое мужчин получили пожизненное заключение за сексуальное насилие над детьми
В 2026 году в Киеве трое мужчин были приговорены к пожизненному лишению свободы за развратные действия и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.
Первый приговор в апреле получил отчим, которого признали виновным в развращении и изнасиловании падчерицы. Судебное разбирательство длилось около пяти лет. Мужчина своей вины не признал.
В сентябре пожизненное заключение назначили мужчине, который совершал сексуальное насилие над двумя сыновьями своей сожительницы. Дети долгое время не рассказывали о пережитом. Сейчас осужденный обжалует приговор.
В ноябре пожизненный срок получил мужчина, который познакомился с 11-летним мальчиком в интернете, выдавая себя за сверстника. Впоследствии он склонял ребенка к интимному общению и совершал в отношении него сексуальное насилие.
Во всех трех делах прокуратура требовала для обвиняемых самого сурового наказания.
Источник: Киевская городская прокуратура.
Напомним, в Винницкой области будут судить жителя Хмельницкого района, которого обвиняют в систематическом изнасиловании своей 14-летней падчерицы.
В Полтаве приговорили 57-летнего мужчину, который похитил, изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Также суд признал его виновным в сексуальном насилии в отношении другого малолетнего ребенка.
В Днепре правоохранители задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к гибели 11-летнего ребенка. Мальчика задушили и, вероятно, изнасиловали.