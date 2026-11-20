W 2026 roku w Kijowie trzech mężczyzn zostało skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności za deprawację i przemoc seksualną wobec nieletnich.

Pierwszy wyrok w kwietniu otrzymał ojczym, którego uznano za winnego rozpusty i zgwałcenia pasierbicy. Postępowanie sądowe trwało około pięciu lat. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

We wrześniu dożywotnie więzienie orzeczono wobec mężczyzny, który dopuścił się przemocy seksualnej wobec dwóch synów swojej partnerki. Dzieci przez długi czas nie opowiadały o tym, co przeżyły. Obecnie skazany odwołuje się od wyroku.

W listopadzie dożywotnie więzienie otrzymał mężczyzna, który poznał 11-letniego chłopca w Internecie, podając się za rówieśnika. Następnie nakłaniał dziecko do intymnych kontaktów i dopuścił się wobec niego przemocy seksualnej.

We wszystkich trzech sprawach prokuratura domagała się dla oskarżonych najsurowszej kary.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie.

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim odbędzie się proces mieszkańca rejonu chmielnickiego, oskarżonego o systematyczne gwałcenie swojej 14-letniej pasierbicy.

W Połtawie skazano 57-letniego mężczyznę, który porwał, zgwałcił i zabił 12-letnią dziewczynkę. Sąd uznał go również za winnego przemocy seksualnej wobec innego małoletniego dziecka.

W Dnieprze funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 40-letniego mężczyznę, którego podejrzewa się o udział w śmierci 11-letniego dziecka. Chłopca uduszono i prawdopodobnie zgwałcono.

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