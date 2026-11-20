Министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал о первых 100 днях работы на этой должности и о планах министерства. За это время команда определила 60 проблемных направлений, подготовила план изменений и добилась выделения дополнительных 3 млрд грн на ветеранскую политику в бюджете следующего года. Среди главных задач — упростить получение государственных услуг, усилить психологическую поддержку и помочь ветеранам найти работу после службы.

По словам министра, за первые три месяца его команда укрепила управленческий состав ведомства. В частности, к работе привлекли заместителя министра, который будет отвечать за направление психологической поддержки. После анализа работы министерства определили 60 критических направлений, требующих изменений. По каждому из них назначили ответственных и установили сроки выполнения. Также команда подготовила план работы на следующие шесть месяцев и год.

Среди первых практических результатов Ким назвал запуск образовательных программ и увеличение финансирования ветеранской политики. В бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные 3 млрд грн. В частности, финансирование программ поддержки ветеранского предпринимательства планируется увеличить с 300 до 800 млн грн. Еще 1,2 млрд грн дополнительно направят на жилищные выплаты ветеранам.

Меньше бюрократии и совместная работа министерств

Ким подчеркивает, что проблемы ветеранов не может решить только одно ведомство. Для этого нужна слаженная работа всех государственных структур. По его словам, в каждом министерстве уже определили заместителя, который лично будет отвечать за политику в отношении ветеранов. Сейчас ведомства работают над объединением реестров и налаживанием обмена информацией.

Министр считает, что ветеран не должен самостоятельно выяснять, в какое ведомство обращаться, собирать документы и переносить информацию из одного учреждения в другое. «Не должно быть так, чтобы ветеран был курьером между министерствами. Это должны быть проблемы государства, которые государство решает само», — подчеркнул Ким. Одна из главных целей — создать систему, в которой человек сможет получить необходимую помощь без лишних справок и длительного ожидания. Для этого министерство работает над объединением государственных реестров, созданием единой базы данных и единого портала доступа к услугам для ветеранов.

Также развивается Государственная служба сопровождения ветеранов. Сейчас в ней работают почти 3 тысячи специалистов. Они должны помогать ветеранам ориентироваться в доступных услугах и получать необходимую поддержку. Отдельная задача — ввести единые правила работы и контроля качества таких услуг. Министр хочет, чтобы ветеран получал одинаковый уровень помощи независимо от того, где он живет. Особое внимание планируют уделить небольшим и прифронтовым общинам, где возможностей для поддержки часто меньше.

Ким также объяснил, по каким показателям он хочет оценивать работу министерства. По его мнению, количество мероприятий и публичных выступлений не должно быть главным критерием. «Я хочу, чтобы работу Министерства по делам ветеранов оценивали не по количеству презентаций, форумов, консультаций или выступлений, а по количеству услуг и успешных кейсов, которые ветераны получили в конечном итоге», — сказал он.

Ким извинился за резонансные высказывания

Во время интервью министр также вернулся к своим предыдущим заявлениям о трудностях, которые могут возникнуть после возвращения военных к гражданской жизни. Эти слова вызвали недовольство части ветеранского сообщества.

Ким признал, что допустил ошибки в формулировках, и извинился перед теми, кого могли обидеть его высказывания. Он также пообещал в дальнейшем более внимательно подбирать слова и придерживаться более официального формата общения. «Прежде всего я хочу извиниться перед всеми, кого это задело. Я знаю, что такие люди есть. В дальнейшем буду стараться придерживаться более официального формата общения», — отметил министр.

В то же время Ким пояснил, что хотел привлечь внимание к проблемам, которые могут возникнуть после окончания войны, когда большое количество военных будет возвращаться к гражданской жизни. По его мнению, государство должно готовиться к этому уже сейчас, а не ждать, пока трудности станут массовыми. «Я не привык замалчивать проблемы. Хочу о них говорить и готовиться к их решению», — пояснил он.

Психологическая помощь и работа для ветеранов

Еще одно важное направление работы министерства — психологическая поддержка. Ким обратил внимание на нехватку специалистов, имеющих опыт работы с военными и ветеранами. Помощь нужна не только тем, кто вернулся с фронта. Речь идет также о людях, переживших плен, семьях пропавших без вести и близких погибших военных.

Министр считает, что психологическая поддержка не должна ограничиваться одной консультацией или формальным обследованием. Человеку необходимо длительное сопровождение, регулярная оценка его состояния и понимание того, помогает ли выбранная программа восстановления. Параллельно ведомство работает над тем, чтобы ветеранам было легче найти работу после службы. Для этого планируется привлекать бизнес, пересматривать устаревшие требования к условиям труда и создавать дополнительные стимулы для работодателей.

По словам Кима, компании должны готовиться к тому, что количество ветеранов на рынке труда будет расти. Важно не просто формально создавать для них рабочие места, а обеспечивать условия, в которых люди смогут работать, развиваться и использовать свои навыки.

Ветераны должны стать частью восстановления страны

Ким убежден, что ветераны могут сыграть важную роль в восстановлении Украины. У них есть опыт принятия сложных решений, управления и ответственности. Эти навыки, по его мнению, нужны стране и после окончания войны. «Ветеран — это не пассивная часть страны, а активная часть, которая будет восстанавливать государство», — подчеркнул министр.

Он также назвал ветеранов лидерами, на которых общество должно равняться. «Ветеран — это лидер страны, на которого нужно равняться. Это человек, на которого нужно равняться», — сказал Ким. По его словам, задача государства — создать понятные правила и инструменты, которые дадут ветеранам возможность самостоятельно выбирать свой путь. Они должны получить условия для работы, обучения, развития собственного дела и реализации своих способностей.

Подводя итоги первых 100 дней на посту, Ким заявил, что готов к критике и сложным решениям. Он хочет, чтобы результаты работы министерства были видны не в отчетах, а в реальных изменениях в жизни ветеранов. «Я пришел сюда ради результата. Мне не нужно сидеть и давать удобные ответы на удобные вопросы. Я готов к критике, готов многим пожертвовать ради результата», — подытожил министр. О первых результатах работы, проблемах ветеранской политики и собственных ошибках Виталий Ким рассказал в интервью Армия FM, опубликованном 20 ноября 2026 года.

Документ зарегистрировали в Верховной Раде 19 ноября под номером 16235. Проект постановления уже передали на рассмотрение руководству парламента.

Совет ветеранов войны за независимость Украины раскритиковал отдельные высказывания министра по делам ветеранов Виталия Кима, которые он сделал в недавнем интервью украинскому СМИ. В Совете назвали эти заявления неприемлемыми и призвали чиновника публично извиниться перед ветеранами и объяснить свою позицию.

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