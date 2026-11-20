Міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів про перші 100 днів роботи на посаді та плани міністерства. За цей час команда визначила 60 проблемних напрямів, підготувала план змін і домоглася додаткових 3 млрд грн на ветеранську політику в бюджеті наступного року. Серед головних завдань — спростити отримання державних послуг, посилити психологічну підтримку та допомогти ветеранам знайти роботу після служби.

За словами міністра, за перші три місяці його команда посилила управлінський склад відомства. Зокрема, до роботи залучили заступника міністра, який відповідатиме за напрям психологічної підтримки. Після аналізу роботи міністерства визначили 60 критичних напрямів, які потребують змін. За кожен із них призначили відповідальних і встановили терміни виконання. Також команда підготувала план роботи на наступні шість місяців і рік.

Серед перших практичних результатів Кім назвав запуск освітніх програм і збільшення фінансування ветеранської політики. У бюджеті на наступний рік передбачили додаткові 3 млрд грн. Зокрема, фінансування програм підтримки ветеранського підприємництва планують збільшити з 300 до 800 млн грн. Ще 1,2 млрд грн додатково спрямують на житлові виплати для ветеранів.

Менше бюрократії та спільна робота міністерств

Кім наголошує, що проблеми ветеранів не може вирішити лише одне відомство. Для цього потрібна злагоджена робота всіх державних структур. За його словами, у кожному міністерстві вже визначили заступника, який особисто відповідатиме за ветеранську політику. Зараз відомства працюють над об’єднанням реєстрів і налагодженням обміну інформацією.

Міністр вважає, що ветеран не повинен самостійно з’ясовувати, до якого відомства звертатися, збирати документи та переносити інформацію з однієї установи до іншої. «Не має бути так, щоб ветеран був кур’єром між міністерствами. Це мають бути проблеми держави, які держава вирішує сама», — наголосив Кім. Одна з головних цілей — створити систему, у якій людина зможе отримати необхідну допомогу без зайвих довідок і тривалого очікування. Для цього міністерство працює над об’єднанням державних реєстрів, створенням єдиної бази даних і спільної точки входу до ветеранських послуг.

Також розвивають Державну службу супроводу ветеранів. Наразі в ній працюють майже 3 тисячі фахівців. Вони мають допомагати ветеранам орієнтуватися в доступних послугах і отримувати необхідну підтримку. Окреме завдання — запровадити єдині правила роботи та контролю якості таких послуг. Міністр хоче, щоб ветеран отримував однаковий рівень допомоги незалежно від того, де живе. Особливу увагу планують приділити невеликим і прифронтовим громадам, де можливостей для підтримки часто менше.

Кім також пояснив, за якими показниками хоче оцінювати роботу міністерства. На його думку, кількість заходів і публічних виступів не повинна бути головним критерієм. «Я хочу, щоб роботу Міністерства у справах ветеранів оцінювали не за кількістю презентацій, форумів, консультацій чи виступів, а за кількістю послуг та успішних кейсів, які ветерани отримали в кінцевому результаті», — сказав він.

Кім перепросив за резонансні висловлювання

Під час інтерв’ю міністр також повернувся до своїх попередніх заяв про труднощі, які можуть виникнути після повернення військових до цивільного життя. Ці слова викликали невдоволення частини ветеранської спільноти.

Кім визнав, що припустився помилок у формулюваннях, і перепросив перед тими, кого могли образити його висловлювання. Він також пообіцяв надалі уважніше добирати слова та дотримуватися більш офіційного формату спілкування. «Насамперед я хочу вибачитися перед усіма, кого це зачепило. Я знаю, що такі люди є. Надалі намагатимуся дотримуватися більш офіційного формату спілкування», — зазначив міністр.

Водночас Кім пояснив, що хотів привернути увагу до проблем, які можуть виникнути після завершення війни, коли велика кількість військових повертатиметься до цивільного життя. На його думку, держава має готуватися до цього вже зараз, а не чекати, поки труднощі стануть масовими. «Я не звик замовчувати проблеми. Хочу про них говорити й готуватися до їх вирішення», — пояснив він.

Психологічна допомога та робота для ветеранів

Ще один важливий напрям роботи міністерства — психологічна підтримка. Кім звернув увагу на нестачу фахівців, які мають досвід роботи з військовими та ветеранами. Допомога потрібна не лише тим, хто повернувся з фронту. Йдеться також про людей, які пережили полон, родини зниклих безвісти та близьких загиблих військових.

Міністр вважає, що психологічна підтримка не повинна обмежуватися однією консультацією або формальним обстеженням. Людині потрібен тривалий супровід, регулярна оцінка її стану та розуміння того, чи допомагає обрана програма відновлення. Паралельно відомство працює над тим, щоб ветеранам було легше знайти роботу після служби. Для цього планують залучати бізнес, переглядати застарілі вимоги до умов праці та створювати додаткові стимули для роботодавців.

За словами Кіма, компанії мають готуватися до того, що кількість ветеранів на ринку праці зростатиме. Важливо не просто формально створювати для них робочі місця, а забезпечувати умови, у яких люди зможуть працювати, розвиватися та використовувати свої навички.

Ветерани мають стати частиною відновлення країни

Кім переконаний, що ветерани можуть відіграти важливу роль у відбудові України. Вони мають досвід ухвалення складних рішень, управління та відповідальності. Ці навички, на його думку, потрібні країні й після завершення війни. «Ветеран — це не пасивна частина країни, а активна частина, яка відновлюватиме державу», — наголосив міністр.

Він також назвав ветеранів лідерами, на яких суспільство має рівнятися. «Ветеран — це лідер країни, з якого треба брати приклад. Це людина, на яку потрібно рівнятися», — сказав Кім. За його словами, завдання держави — створити зрозумілі правила та інструменти, які дадуть ветеранам можливість самостійно обирати свій шлях. Вони мають отримати умови для роботи, навчання, розвитку власної справи та реалізації своїх здібностей.

Підсумовуючи перші 100 днів на посаді, Кім заявив, що готовий до критики та складних рішень. Він хоче, щоб результати роботи міністерства можна було побачити не у звітах, а в реальних змінах у житті ветеранів. «Я прийшов сюди заради результату. Мені не потрібно сидіти й давати зручні відповіді на зручні запитання. Я готовий до критики, готовий багато чим жертвувати заради результату», — підсумував міністр. Про перші результати роботи, проблеми ветеранської політики та власні помилки Віталій Кім розповів в інтерв’ю Армія FM, опублікованому 20 листопада 2026 року.

Документ зареєстрували у Верховній Раді 19 листопада під номером 16235. Проєкт постанови вже передали на розгляд керівництву парламенту.

Рада ветеранів війни за незалежність України розкритикувала окремі висловлювання міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, які він зробив у нещодавньому інтерв’ю українському медіа. У Раді назвали ці заяви неприйнятними та закликали посадовця публічно вибачитися перед ветеранами й пояснити свою позицію.

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