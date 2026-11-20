Najwyższy Sąd Antykorupcyjny skazał posła z partii „Sługa Narodu” Siergieja Kuzminicha na 3,5 roku pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej nadużycia wpływów.

Chodzi o uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w zapewnieniu zwycięstwa prywatnej firmy w przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla szpitala.

Według wersji śledztwa, w styczniu 2022 roku Kuzminich obiecał, że za wynagrodzeniem wpłynie na wyniki przetargu. Kwota nielegalnej korzyści wyniosła 558 tysięcy hrywien. Działania posła zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy – nadużycie wpływu.

NABU ujawniło sprawę posła w styczniu 2022 roku, a jesienią tego samego roku akt oskarżenia został przekazany do sądu. Postępowanie sądowe trwało kilka lat. Prokurator wnioskował o skazanie Kuzminicha na pięć lat pozbawienia wolności.

To już czwarty poseł z partii „Sługa Narodu”, który otrzymał rzeczywistą karę pozbawienia wolności. Wcześniej wyroki pozbawienia wolności otrzymali Anatolij Gunko, Ołeksandr Jurczeko i Ludmiła Marczeko.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny nakazał doprowadzenie posła Siergieja Kuzminicha na rozprawę sądową. Poseł ma zostać przymusowo przewieziony do jednego z sądów rejonowych w Żytomierzu.

Wcześniej WAKS nakazał całodobowy areszt domowy dla posła Siergieja Kuzminicha.

NABU zatrzymało posła Kuzminicha po kilku latach nie stawiania się w sądzie.

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