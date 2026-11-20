Saperzy oczyścili z min ponad 230 tys. hektarów terytoriów wyzwolonych
Specjaliści z Państwowej Służby Specjalnej ds. Transportu oczyścili z przedmiotów wybuchowych ponad 230 tysięcy hektarów ukraińskiej ziemi.
To prawie trzykrotnie więcej niż powierzchnia Kijowa.
W tym czasie saperzy zneutralizowali ponad 260 tysięcy przedmiotów wybuchowych, a także oczyścili z min drogi i tereny rolnicze.
Tylko w październiku udało się oczyścić ponad 1800 hektarów. Prace związane z humanitarnym rozminowywaniem trwają codziennie.
Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.
Trzech ukraińskich twórców otrzyma dotacje w wysokości do 100 tysięcy dolarów na technologie służące do rozminowywania
Ukraina i JICA utworzą sieć laboratoriów do analizy gleby po rozminowaniu
Międzynarodowa organizacja wstrzymała działania rozminowujące na Ukrainie po śmierci pracowników