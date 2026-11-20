Specjaliści z Państwowej Służby Specjalnej ds. Transportu oczyścili z przedmiotów wybuchowych ponad 230 tysięcy hektarów ukraińskiej ziemi.

To prawie trzykrotnie więcej niż powierzchnia Kijowa.

W tym czasie saperzy zneutralizowali ponad 260 tysięcy przedmiotów wybuchowych, a także oczyścili z min drogi i tereny rolnicze.

Tylko w październiku udało się oczyścić ponad 1800 hektarów. Prace związane z humanitarnym rozminowywaniem trwają codziennie.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

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