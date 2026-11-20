Najwyższy Sąd Antykorupcyjny kontynuował posiedzenie przygotowawcze w sprawie „Czyste miasto”, dotyczącej procederu przejmowania działek w Kijowie. 20 listopada po raz pierwszy w postępowaniu wziął udział były radny Rady Miejskiej w Kijowie Denys Komarnytskyj, który przebywa obecnie w Wiedniu. Były radny uczestniczył w posiedzeniu w trybie wideokonferencji.

Wśród oskarżonych znajdują się: były radny Rady Miejskiej w Kijowie Denys Komarnytskyj, który ukrywa się w Wiedniu, byli zastępcy przewodniczącego Administracji Miejskiej w Kijowie Oleksandr Spasybko i Petro Olenych, przewodniczący komisji ds. gruntów Rady Miasta Kijowa Michaił Terentiew, członkini tej komisji Olena Marczuk oraz inne osoby.

Komarnycki pojawił się na posiedzeniu online.

„Chodzi właśnie o tego Komarnyckiego, którego – według doniesień mediów – w lutym 2025 roku wywieziono do granicy pod osłoną samochodu w kamuflażu z oznaczeniem „200”. Następnie dziennikarz „Ukrainskiej Prawdy” Mykhailo Tkach odnalazł go w Wiedniu” – przypomina CPK.

W organizację ucieczki zaangażowani byli byli pracownicy zewnętrzni Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), pracownicy Zarządu Dochodzeń Strategicznych policji w Zakarpaciu oraz lokalny radny.

Prokurator SAP sprzeciwił się zezwoleniu oskarżonym, którzy są poszukiwani, na udział w posiedzeniu w trybie wideokonferencji. Jednocześnie sąd zezwolił na taki udział w posiedzeniu przygotowawczym.

„Osobno warto zwrócić uwagę na sytuację jednego z oskarżonych – Romana Blumina. Rozwiązał on umowę ze swoim obrońcą, co uniemożliwiło dalsze prowadzenie posiedzenia przygotowawczego” – pisze Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

Jednocześnie sąd postanowił rozpatrzyć kwestie, które nie dotyczą Blumin.

Informuje o tym Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

Przypomnijmy, że WAKS rozpatrzy sprawę Komarnickiego dotyczącą korupcji związanej z gruntami w Kijowie.

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