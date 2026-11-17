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Колишній депутат Київради Денис Комарницький та ще вісім фігурантів постануть перед Вищим антикорупційним судом у справі про махінації із землею в столиці. Наступне підготовче засідання призначене на 20 листопада 2026 року.

Рішення про колегіальний розгляд ВАКС ухвалив 30 жовтня. Раніше захист одного з обвинувачених подав відповідне клопотання, посилаючись на тяжкість інкримінованих злочинів.

Сам Комарницький, якого слідство вважає організатором злочинної організації, на засідання не з’явився. Він перебуває у Відні, куди виїхав у лютому 2025 року під час операції «Чисте місто».

6 жовтня 2026 року НАБУ і САП скерували обвинувальний акт щодо дев’ятьох осіб. Підготовче засідання 15 жовтня не вдалося завершити через неявку Комарницького, Олени Богославської та відсутність захисника одного з фігурантів. Прокурор порушував питання про спеціальне судове провадження щодо тих, хто перебуває за кордоном.

За версією слідства, група під керівництвом Комарницького використовувала «туалетні схеми» — реєструвала на перспективних ділянках фіктивні або незначні споруди, щоб отримати землю поза конкурсом нібито для їх обслуговування.

Протягом 2023–2024 років фігуранти планували заволодіти комунальною землею вартістю понад 70 млн грн. Частину ділянок вартістю 11,6 млн грн, за даними слідства, фігурантам уже вдалося вивести з комунальної власності.

Серед обвинувачених, зокрема:

Денис Комарницький — організатор злочинної організації;

Петро Оленич та Олександр Спасибко — ексзаступники голови КМДА;

Михайло Терентьєв — голова земельної комісії Київради;

Олена Марченко — депутатка, членкиня комісії;

Олексій Мушта, Роман Блюмін, Аліса Соболь, Олена Богославська.

Троє фігурантів — Віталій Білоус, Юрій Леонов та Наталія Лебедєва — уже уклали угоди про визнання винуватості.

Комарницького оголосили в розшук 10 лютого 2025 року. У жовтні 2025-го НАБУ за участю австрійських колег провело в нього обшук і допит у Відні.

Попри скерування справи до суду, частина фігурантів зберегла посади в земельному блоці Києва.

Як пише «Економічна правда», навіть перебуваючи у Відні, Комарницький продовжує впливати на земельні рішення через окремих депутатів і чиновників. Джерела видання стверджують, що він зацікавлений у збереженні Терентьєва на посаді голови комісії. Земельна комісія Київради фактично не працює з зими 2025 року — через це «зависли» проєкти на близько 5 млрд грн потенційних надходжень до бюджету.

Джерело: ЦПД

Раніше суд у справі Комарницького перенесли через неявку обвинувачених.

Ми писали, що мер Києва Віталій Кличко, повідомив, що в рамках розслідування щодо махінацій у земельній сфері столиці, з яким пов'язанийексдепута Київської міськради Денис Комарницький, відомий як «смотрящій» за Києвом, з КМДА звільнили низку посадовців.

Також нагадаємо, що колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький використав для виїзду за кордон камуфльований автомобіль для перевезення загиблих українських військових.

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