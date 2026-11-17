Były radny Rady Miasta Kijowa Denys Komarnytskyj oraz ośmiu innych oskarżonych staną przed Najwyższym Sądem Antykorupcyjnym w sprawie machinacji związanych z gruntami w stolicy. Kolejna rozprawa przygotowawcza została wyznaczona na 20 listopada 2026 roku.

Decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie kolegialnym WAKS podjął 30 października. Wcześniej obrona jednego z oskarżonych złożyła odpowiedni wniosek, powołując się na wagę zarzucanych przestępstw.

Sam Komarnycki, którego śledztwo uznaje za organizatora organizacji przestępczej, nie stawił się na posiedzeniu. Przebywa on w Wiedniu, dokąd wyjechał w lutym 2025 roku podczas operacji „Czyste miasto”.

6 października 2026 roku NABU i SAP skierowały akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom. Nie udało się zakończyć posiedzenia przygotowawczego 15 października z powodu nieobecności Komarnyckiego, Oleny Bogosławskiej oraz braku obrońcy jednego z oskarżonych. Prokurator poruszył kwestię specjalnego postępowania sądowego wobec osób przebywających za granicą.

Według wersji śledztwa grupa pod kierownictwem Komarnyckiego stosowała „schematy toaletowe” — rejestrowała na perspektywicznych działkach fikcyjne lub nieznaczne budowle, aby uzyskać grunty poza konkursem rzekomo w celu ich obsługi.

W latach 2023–2024 oskarżeni planowali przejąć grunty komunalne o wartości ponad 70 mln hrywien. Część działek o wartości 11,6 mln hrywien, według danych śledztwa, oskarżonym udało się już wyłączyć z własności komunalnej.

Wśród oskarżonych znaleźli się między innymi:

Denys Komarnytskyj – organizator organizacji przestępczej;

Piotr Olenicz i Oleksandr Spasybko — byli zastępcy przewodniczącego Kijowskiej Rady Miejskiej;

Michaił Terentiew — przewodniczący komisji ds. gruntów Rady Miasta Kijowa;

Olena Marchenko — radna, członkini komisji;

Oleksij Muszta, Roman Blumin, Alisa Sobol, Olena Bogosławska.

Trzech oskarżonych — Witalij Biloous, Jurij Leonow i Natalia Lebiediewa — zawarło już ugody w sprawie przyznania się do winy.

Komarnycki został ogłoszony poszukiwanym 10 lutego 2025 roku. W październiku 2025 roku NABU, we współpracy z austriackimi kolegami, przeprowadziło u niego przeszukanie i przesłuchanie w Wiedniu.

Pomimo skierowania sprawy do sądu część oskarżonych zachowała stanowiska w kijowskim wydziale ds. gruntów.

Jak pisze „Ekonomiczna Prawda”, nawet przebywając w Wiedniu, Komarnycki nadal wywiera wpływ na decyzje dotyczące gruntów za pośrednictwem poszczególnych deputowanych i urzędników. Źródła gazety twierdzą, że jest on zainteresowany utrzymaniem Terentiewa na stanowisku przewodniczącego komisji. Komisja ds. gruntów Rady Miasta Kijowa faktycznie nie działa od zimy 2025 roku – z tego powodu „utknęły” projekty o wartości około 5 mld hrywien potencjalnych wpływów do budżetu.

Źródło: CPD

Wcześniej rozprawa w sprawie Komarnyckiego została przełożona z powodu nieobecności oskarżonych.

Pisaliśmy, że burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w ramach śledztwa dotyczącego machinacji w sektorze gruntowym stolicy, z którym powiązany jest były radny Rady Miejskiej w Kijowie Denys Komarnycki, znany jako „nadzorca” Kijowa, z Administracji Miejskiej w Kijowie zwolniono szereg urzędników.

Przypomnijmy również, że były radny Rady Miejskiej w Kijowie Denys Komarnycki wykorzystał do wyjazdu za granicę samochód kamuflażowy przeznaczony do transportu ciał poległych ukraińskich żołnierzy.

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