19 sierpnia około godziny 15:00 na ulicy Hetmana Mazepy we Lwowie 36-letni mieszkaniec miasta zerwał z szyi 58-letniej kobiety złoty łańcuszek z wisiorkiem.

Podczas napadu poszkodowana upadła na chodnik i złamała przedramię.

Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali podejrzanego dzięki nagraniom z kamer monitoringu systemu „Bezpieczna Lwówszczyzna” i zatrzymali go.

Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu. Mężczyźnie grozi od 7 do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu lwowskiego.

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