W ostatnich miesiącach Rosja systematycznie nasila ataki na Kijów, a coraz częściej celem stają się właśnie mosty nad Dnieprem. Ataki te doprowadziły już do poważnych uszkodzeń mostów Północnego i Południowego – tych samych arterii, którymi codziennie poruszają się setki tysięcy ludzi i transportowane są ładunki między prawym a lewym brzegiem. Konsekwencje nie dają na siebie długo czekać: wielokilometrowe korki, regularne przerwy w kursowaniu metra między brzegami, blokady ruchu i faktyczna niemożność szybkiego przedostania się z jednego brzegu na drugi – wszystko to stało się codziennością dla milionów mieszkańców Kijowa i gości stolicy. Nie jest to już tylko utrudnienie komunikacyjne, ale niepokojący sygnał, że miasto, które przyzwyczaiło się do funkcjonowania jako jeden organizm, stopniowo uczy się funkcjonować w trybie dwóch odrębnych części.

W kontekście tych wydarzeń w ukraińskiej przestrzeni publicznej coraz głośniej pojawiają się głosy, że stolica może faktycznie podzielić się na dwa miasta – mówiąc warunkowo, Kijów zwykły i Kijów Lewobrzeżny. O tym otwarcie mówią zarówno eksperci, jak i niektórzy posłowie. Od razu nasuwa się analogia do podzielonego Berlina, ale tutaj chodzi o coś innego: o ekonomiczne, energetyczne i społeczne rozwarstwienie w obrębie jednego miasta, które może stać się konsekwencją fizycznego zniszczenia połączeń mostowych. Czy jest to rzeczywiście możliwe i jak mogłoby to wyglądać — analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami zgłębiał tę kwestię.

Co dzieje się obecnie w Kijowie

Mosty nad Dnieprem to nie tylko przeprawy, ale swego rodzaju szkielet, na którym opiera się jedność miasta. Kursuje po nich transport publiczny, codziennie przejeżdżają po nich dziesiątki tysięcy samochodów, a pod nimi przebiegają sieci – ciepłownicze, kable elektryczne, linie łącznościowe. Kiedy mosty ulegają uszkodzeniu lub zostają zamknięte, cierpi na tym nie tylko logistyka transportowa, ale cały system zaopatrzenia miasta.

Po uderzeniach w Most Północny i Most Południowy ruch na nich został zamknięty, a miasto po raz kolejny pogrążyło się w wielokilometrowych korkach. Szczególnie trudna jest sytuacja na lewym brzegu, gdzie znajduje się wiele dzielnic mieszkaniowych. Wcześniej, z powodu uderzeń w mosty, trzeba było już ograniczać ruch na kilku przeprawach jednocześnie, a „zielona” linia metra, łącząca brzegi, od dawna nie działa w zwykłym trybie i nie przewozi pasażerów na lewy brzeg. Tymczasem władze rozpoczęły już prace nad budową przepraw pontonowych, które według szacunków mają być gotowe za trzy do sześciu miesięcy.

I tu znowu nie chodzi tylko o wygodę przemieszczania się. Chodzi o gospodarkę miasta. Przedsiębiorstwa, które są uzależnione od dostaw towarów między brzegami, ponoszą straty. Osoby, które pracują na jednym brzegu, a mieszkają na drugim, tracą godziny na dojazd lub w ogóle nie mogą dotrzeć do pracy lub szkoły. Służby komunalne są zmuszone do zmiany tras, szukania objazdów i angażowania dodatkowych zasobów. A wszystko to dzieje się w atmosferze ciągłego niepokoju, który sam w sobie paraliżuje miasto, powodując miliardowe straty.

Osobnym problemem jest stan mostów, który – delikatnie mówiąc – był daleki od ideału jeszcze przed rozpoczęciem aktywnych ataków. Wszystkie mosty w Kijowie, z wyjątkiem być może mostu Podilsko-Woskresenskiego i Północnego, wymagają gruntownego remontu. Największym problemem jest most Patona, który nie wytrzymuje już nawet zwykłego obciążenia komunikacyjnego – zainstalowano tam ograniczniki i zmniejszono natężenie ruchu. Według stanu na rok 2026 most Patona i most Metro mają status mostów awaryjnych, natomiast most Północny i Południowy – status mostów o ograniczonej sprawności. Oznacza to, że nawet bez nowych ataków infrastruktura znajduje się w stanie budzącym bardzo poważne obawy, a budziła je już na długo przed wojną. Ataki Rosji tylko pogarszają ten obraz.

Właśnie dlatego rozmowy o tym, że brzegi stolicy mogą zostać faktycznie odcięte od siebie, nie wydają się już czymś z kategorii fantastyki. I choć na razie trudno sobie wyobrazić całkowite zniszczenie wszystkich mostów – sam fakt, że zaczęto o tym mówić, wiele mówi. Miasto funkcjonuje w warunkach, w których odległość między brzegami mierzy się nie w kilometrach, ale w godzinach spędzonych w korkach oraz w poziomie ryzyka związanego z nalotami.



Dwa Kijowy: jak to może wyglądać

Jeśli wyobrazić sobie najgorszy scenariusz – w którym w wyniku uderzeń większość mostów przestaje funkcjonować na dłuższy czas – to Kijów rzeczywiście może znaleźć się w sytuacji, którą już teraz opisują eksperci. Przewodniczący Związku Konsumentów Usług Komunalnych Oleg Popenko ujął to niezwykle dosadnie:

„W rzeczywistości miasto zostanie podzielone na dwa brzegi. Jedno miasto będzie nazywać się Kijów, a drugie nazwiemy po prostu – Lewy Brzeg”.

Nie oznacza to oczywiście, że powstanie jakaś nowa gmina terytorialna czy okręg administracyjny. Chodzi o to, że codzienne życie na lewym brzegu zacznie się kształtować według własnej logiki, odmiennej od tej panującej na prawym brzegu. Co to może oznaczać w praktyce?

Po pierwsze, izolacja komunikacyjna. Jeśli mosty są niedostępne, jedynymi drogami dojazdu pozostają trasy objazdowe przez przedmieścia, które i tak są już przeciążone, albo alternatywne środki transportu — pontony, promy, być może tunel w odległej przyszłości (choć pomysł ten wydaje się szczerze wątpliwy).

Po drugie, fragmentacja infrastruktury komunalnej. Mosty to nie tylko drogi, to także sieci komunalne. Jeśli przeprawa zostanie uszkodzona, zagrożone jest zaopatrzenie w ciepło, wodę i energię elektryczną wielu dzielnic. Zimą jest to szczególnie krytyczne.

Po trzecie, zróżnicowanie społeczne i gospodarcze. Lewy brzeg Kijowa to głównie dzielnice sypialniane, w których mieszka wiele osób pracujących na prawym brzegu. Stopniowo może dojść do sytuacji, w której lewy brzeg zacznie prowadzić odrębne życie gospodarcze.



Dlaczego nie dojdzie do całkowitego podziału Kijowa

Pomimo całej powagi sytuacji warto trzeźwo ocenić prawdopodobieństwo „półrozdzielenia” Kijowa na dwa odrębne miasta. I tutaj odpowiedź jest jednak raczej optymistyczna: wrogowi raczej nie uda się osiągnąć takiego rezultatu.

W Kijowie jest wiele mostów, a każdy z nich to skomplikowana konstrukcja inżynieryjna, której nie da się tak po prostu całkowicie zniszczyć. Aby odciąć miasto od połączeń komunikacyjnych, trzeba unieruchomić nie jeden i nie dwa, ale dosłownie wszystkie przeprawy. A to wymaga nie tylko uderzeń, ale celnych, systematycznych i bardzo potężnych ataków, które będą trwały długo. Co więcej: nawet gdyby wyobrazić sobie, że wszystkie główne mosty zostały unieruchomione – pozostają drogi objazdowe, połączenia kolejowe, transport rzeczny, a w końcu przeprawy pontonowe. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie dojdzie do całkowitej izolacji lewego brzegu od prawego.

To, co się obecnie dzieje, to nie rozpad, a raczej fragmentacja miasta. Stolica funkcjonuje w warunkach, w których każda przeprawa przez Dniepr staje się swego rodzaju mini-operacją, wymagającą precyzyjnego planowania. Nie należy jednak lekceważyć tej fragmentacji. Nawet częściowe zakłócenie połączeń między brzegami stanowi bardzo poważny cios dla gospodarki nie tylko Kijowa, ale i całej Ukrainy. Przez stolicę przebiegają kluczowe trasy logistyczne, łączące prawobrzeże i lewobrzeże całego kraju. Towary przemieszczające się ze wschodu na zachód lub z północy na południe najczęściej przejeżdżają właśnie przez kijowskie mosty. Jeśli mosty te są niedostępne dla normalnego ruchu, cierpi na tym cały kraj. Właśnie dlatego nie jest to problem lokalny, lecz wyzwanie o zasięgu ogólnokrajowym.



Opinie ekspertów

Politolog, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik jest przekonany: Kijów nie może w pełni rozdzielić się na dwa duże miasta. Całkowite przerwanie połączeń między dwiema częściami stolicy jest niemożliwe. Chociaż większość mostów, a nawet wszystkie kluczowe mosty, mogą w pewnym momencie zostać unieruchomione. Ponadto dzielnica Obolon może zostać pozbawiona ogrzewania lub zaopatrzenia w wodę z powodu zniszczenia sieci komunikacyjnych przebiegających pod mostami.

„Uważam jednak, że w większym stopniu dojdzie do izolacji życia społeczno-gospodarczego. Zarówno lewy, jak i prawy brzeg Kijowa będą zyskiwać coraz większą autonomię, a połączenie między nimi będzie minimalne. Jednocześnie ruch pasażerski między obydwoma brzegami zostanie zachowany. Ludzie będą częściej pracować z domu, część firm przeniesie swoje biura na prawy brzeg, a część – na lewy, w zależności od tego, gdzie wygodniej im się pracuje i gdzie znajdują się ich rynki. Oznacza to, że nastąpi izolacja społeczno-gospodarcza, a w praktyce powstaną dwa odrębne podmioty społeczno-gospodarcze. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i działanie służb ratowniczych, to będą one nadal korzystać z mostów, promów lub innych środków transportu, które w mniejszym lub większym stopniu i tak będą funkcjonować.

Na razie nie doszło do wielkiej katastrofy. Nawet dzisiaj ludzie jeździli z prawego brzegu na lewy — spędzając około godziny w korkach. Jednak dzięki mostowi Darnyckiemu i przeprawie mostowej Podilskiej łączność między częściami miasta pozostaje dość znaczna. Na razie trudności dotyczą przede wszystkim tranzytowych przepływów ciężarówek przez Kijów, które będą teraz szukały innych mostów w innych miastach. Pojawiają się również trudności związane z migracją zarobkową ludności oraz codziennymi dojazdami z lewego brzegu na prawy i odwrotnie. Jeśli Rosja zniszczy lub uszkodzi kluczowe mosty, oznaczać to będzie, że połączenia pozostaną głównie dla służb krytycznych i potrzeb wojskowych. Natomiast wspólne życie społeczno-gospodarcze i kulturalne miasta zostanie podzielone” — uważa Rusłan Bortnik.

Politolog, dyrektor centrum „Trzeci Sektor” Andrij Zolotariow zauważa: czy nam się to podoba, czy nie, bardzo często w serialach i filmach fabularnych przedstawiana jest pewna wizja przyszłości. I niestety taką wizję widzimy w serialu „Sługa narodu”, kiedy bohater grany przez Zełenskiego wraca z zagranicy i obserwuje, jak zmieniła się mapa Ukrainy. I tam dostrzega Królestwo Troieszczyny.

„Niestety, taki scenariusz nie jest już obecnie hipotetyczny. Sytuacja jest bardzo złożona. Nie powiem, że katastrofalna czy śmiertelna, ale mimo wszystko bardzo trudna. W rzeczywistości w samej tylko Troieszczynie mieszka tyle osób, ile wynosi liczba mieszkańców niektórych ośrodków obwodowych. A to, że borykają się z takim „zatorem komunikacyjnym” – to dopiero połowa nieszczęścia. Znacznie bardziej bolesne jest to, że wraz z faktycznym zamknięciem mostów Południowego i Północnego – przede wszystkim Południowego, który ma większe znaczenie strategiczne dla krajów – mamy do czynienia z sytuacją, w której gwałtownie zmieniają się łańcuchy transportowe. Na przykład, jeśli przewozi się ciężarówkę ze Lwowa do Charkowa, to obecnie trzeba jechać objazdem przez Czerkasy. To półtora raza więcej czasu i znacznie większe wydatki na paliwo… Całkowite zniszczenie mostów to niezwykle trudne zadanie. Uszkodzić – tak, to możliwe. A te uszkodzenia działają przede wszystkim jako czynnik demoralizujący, ponieważ ich skutki odczuwają miliony mieszkańców Kijowa i innych regionów.

Sytuacja logistyczna gwałtownie się pogorszyła. Odczują to nie tylko ci, którzy godzinami stoją w korkach, czekając, aż będzie można przejechać. Jeśli wcześniej przejazd z lewego brzegu na prawy zajmował 20–25 minut, to obecnie trwa 1,5–2 godziny – i to w najlepszym przypadku. Problemy logistyczne odczują mieszkańcy zarówno lewego, jak i prawego brzegu. Jednak największe zaniepokojenie budzi we mnie przede wszystkim sytuacja w sektorze energetycznym i infrastruktury komunalnej. „Jeśli przez trzy dni będą wyłączone pompy zapewniające zaopatrzenie w wodę i działanie kanalizacji miejskiej, może to doprowadzić do takiej katastrofy ekologicznej, której skutków nawet sobie nie wyobrażamy” — ostrzega politolog.

Według eksperta, jeśli chodzi o mosty, to te kilka miesięcy zimy będą trudne. Zolotariow twierdzi, że nie należy nawet proponować tak fantastycznych pomysłów, jak tunel pod Dnieprem: nie jesteśmy Chinami, żeby w ciągu roku-dwóch wdrażać takie projekty.

„Przeprawy pontonowe również nie rozwiążą tego problemu. Mogą one rzeczywiście przyczynić się do usprawnienia logistyki wojskowej. Ale jeśli kiedykolwiek wjeżdżaliście na przeprawę pontonową samochodem osobowym, to wiecie, że to, powiedzmy tak, nie jest dla osób o słabych nerwach… Dlatego sytuacja jest niezwykle trudna, ale nie beznadziejna. Polegamy na sobie, mamy nadzieję na najlepsze, ale przygotowujemy się na najgorsze” – podsumował Andrij Zolotariow.



Podsumowując, rozmowy o tym, że Kijów może podzielić się na dwa miasta, nie są już tylko fantazją. Ataki rakietowe na mosty, kilometrowe korki, problemy z metrem, ograniczenia ruchu — wszystko to stopniowo przyzwyczaja miasto do myśli, że dwa brzegi Dniepru nie zawsze będą dla siebie dostępne. I choć najprawdopodobniej nie dojdzie do całkowitego podziału miasta na dwie odrębne dzielnice, silna fragmentacja jest już rzeczywistością i będzie się pogłębiać, jeśli ataki będą trwały.

Główny wniosek jest jednak inny. To, co dzieje się z kijowskimi mostami, stanowi kolejny argument przemawiający za tym, że wojnę należy zakończyć jak najszybciej. Każdy nowy atak na infrastrukturę sprawia, że życie milionów ludzi staje się trudniejsze, droższe i bardziej niebezpieczne.

Mosty w końcu da się naprawić i odbudować, a nawet wznieść od podstaw. Ale do tego potrzebny jest pokój. Im szybciej dyplomacja osiągnie rezultat, tym więcej mostów pozostanie nienaruszonych, a Kijów – jedynym miastem, jakim powinien być.

Czytaj nas na