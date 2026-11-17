В последние месяцы Россия методично усиливает удары по Киеву, и мишенью всё чаще становятся именно мосты через Днепр. Удары уже привели к серьезным повреждениям Северного и Южного мостов — тех самых артерий, по которым ежедневно ездят сотни тысяч людей и перевозятся грузы между правым и левым берегами. Последствия не заставляют себя ждать: многокилометровые пробки, регулярные остановки метро между берегами, перекрытие движения и фактическая невозможность быстро добраться с одного берега на другой — всё это стало повседневной реальностью для миллионов киевлян и гостей столицы. И это уже не просто транспортные неудобства, а тревожный сигнал о том, что город, привыкший жить как единый организм, постепенно учится существовать в режиме двух отдельных половин.

На фоне этих событий в украинском публичном пространстве всё громче звучат заявления о том, что столица может фактически разделиться на два города — условно говоря, Киев обычный и Киев Левобережный. Об этом открыто говорят и эксперты, и некоторые депутаты. На ум сразу же приходит аналогия с разделенным Берлином, но речь здесь идет о другом: об экономическом, энергетическом и социальном расслоении в пределах одного города, которое может стать следствием физического разрушения мостового сообщения. Действительно ли это возможно и как это может выглядеть — политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Что происходит в Киеве на данный момент

Мосты через Днепр — это не просто переправы, а своего рода каркас, на котором держится единство города. По ним ездит общественный транспорт, по ним ежедневно курсируют десятки тысяч автомобилей, по ним проложены коммуникации — тепловые сети, электрические кабели, линии связи. Когда мосты повреждаются или перекрываются, страдает не только транспортная логистика, но и вся система жизнеобеспечения.

После ударов по Северному и Южному мостам движение по ним перекрыли, и город в очередной раз оказался в многокилометровых пробках. Особенно сложная ситуация на левом берегу, где расположено много спальных районов. Ранее из-за ударов по мостам уже приходилось ограничивать движение сразу на нескольких переправах, а «зеленая» ветка метро, соединяющая берега, давно не работает в обычном режиме и не перевозит пассажиров на левый берег. Между тем власти уже приступили к строительству понтонных переправ, которые, по оценкам, должны быть готовы через три-шесть месяцев.

И речь, опять же, идет не только об удобстве передвижения. Речь идет об экономике города. Бизнес, зависящий от доставки товаров между берегами, несет убытки. Люди, которые работают на одном берегу, а живут на другом, тратят часы на дорогу или вообще не могут добраться до работы или учебы. Коммунальные службы вынуждены перестраивать маршруты, искать объездные пути, привлекать дополнительные ресурсы. И все это происходит на фоне постоянных тревог, которые сами по себе парализуют город, приводя к миллиардным убыткам.

Отдельная проблема — состояние мостов, которое было, мягко говоря, далеким от идеала еще до начала активных ударов. Все мосты Киева, кроме разве что Подольско-Воскресенского и Северного, нуждаются в капитальном ремонте. Наиболее проблемным является мост Патона, который уже не выдерживает даже обычной транспортной нагрузки — там установили ограничители и уменьшили интенсивность движения. По состоянию на 2026 год мост Патона и мост Метро имеют статус аварийных, тогда как Северный и Южный — статус ограниченно работоспособных. То есть даже без новых ударов инфраструктура находится в состоянии, вызывающем очень серьезную обеспокоенность, причем это состояние сложилось еще задолго до войны. А удары РФ лишь усугубляют эту картину.

Именно поэтому разговоры о том, что берега столицы могут оказаться фактически отрезанными друг от друга, уже не выглядят чем-то из разряда фантастики. И хотя полное разрушение всех мостов на данный момент представить всё же сложно — сам факт, что об этом начали говорить, о многом свидетельствует. Город живёт в условиях, когда расстояние между берегами измеряется не километрами, а часами в пробках и уровнем риска от ракетных ударов.



Два Киева: как это может выглядеть

Если представить себе худший сценарий — когда в результате ударов большинство мостов выходят из строя на длительное время — то Киев действительно может оказаться в ситуации, которую уже сейчас описывают эксперты. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сформулировал это предельно прямо:

«Реально город будет разделен на два берега. Один город будет называться Киев, а второй так и назовем — Левый Берег».

Это, разумеется, не означает, что появится какая-то новая территориальная община или административный район. Речь идет о том, что повседневная жизнь на левом берегу начнет строиться по своей собственной логике, отличной от правого. Что это может означать на практике?

Во-первых, транспортная изоляция. Если мосты недоступны, единственными путями сообщения остаются объездные маршруты через окраины, которые и без того перегружены, или альтернативные виды переправ — понтоны, паромы, возможно, туннель в какой-то отдаленной перспективе (хотя эта идея звучит откровенно сомнительно).

Во-вторых, коммунальная фрагментация. Мосты — это не только дороги, это ещё и коммуникации. Если повреждена переправа, под угрозой оказываются тепло-, водо- и электроснабжение ряда районов. Зимой это особенно критично.

В-третьих, социальная и экономическая дифференциация. Левый берег Киева — это преимущественно спальные районы, где проживает много людей, работающих на правом берегу. Постепенно может сложиться ситуация, когда левый берег начнёт жить своей отдельной экономической жизнью.



Почему полного разделения Киева не будет

Несмотря на всю серьезность ситуации, стоит трезво оценивать вероятность «полураспада» Киева на два отдельных города. И здесь ответ все же скорее оптимистичный: у врага вряд ли получится достичь этого результата.

Мостов в Киеве много, и каждый из них — это сложное инженерное сооружение, которое не так-то просто разрушить полностью. Чтобы лишить город транспортного сообщения, нужно вывести из строя не один и не два, а буквально все переправы. А это требует не просто ударов, а прицельных, систематических и очень мощных атак, которые будут длиться долгое время. Более того: даже если представить, что все основные мосты выведены из строя — остаются объездные пути, железнодорожное сообщение, речной транспорт, в конце концов, понтонные переправы. То есть полной изоляции левого берега от правого, скорее всего, не произойдет.

То, что происходит сейчас, — не распад, а скорее фрагментация города. Столица живет в условиях, когда каждый переезд через Днепр становится своего рода мини-операцией, требующей четкого планирования. Но недооценивать эту фрагментацию не стоит. Даже частичное нарушение сообщения между берегами — это очень серьёзный удар по экономике не только Киева, но и Украины в целом. Через столицу проходят ключевые логистические маршруты, соединяющие правобережье и левобережье всей страны. Товары, следующие с востока на запад или с севера на юг, чаще всего проходят именно через киевские мосты. Если эти мосты недоступны для нормального проезда, страдает вся страна. Именно поэтому это не какая-то местная проблема, а общенациональный вызов.



Мнения экспертов

Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен: Киев не может полностью разделиться на два больших города. Полностью прервать сообщение между двумя частями столицы невозможно. Хотя большинство мостов или даже все ключевые мосты в определенный момент могут быть выведены из строя. Кроме того, Оболонь может оказаться без отопления или водоснабжения из-за разрушения коммуникаций, проложенных под мостами.

«Но я думаю, что в большей степени будет происходить изоляция социально-экономической жизни. И левый, и правый берега Киева будут обретать всё большую автономность, а связь между ними будет минимальной. В то же время пассажиропоток между обоими берегами сохранится. Люди будут больше работать из дома, часть компаний перенесет свои офисы на правый берег, часть — на левый, в зависимости от того, где им удобнее работать и где расположены их рынки. То есть будет происходить социально-экономическая изоляция, фактически будут формироваться два отдельных социально-экономических субъекта. Что касается безопасности и работы экстренных служб, то они будут по-прежнему пользоваться мостами, паромными переправами или другими способами сообщения, которые в той или иной степени все равно будут функционировать.

Пока что крупной катастрофы нет. Даже сегодня люди ехали с правого берега на левый — где-то час в пробках. Но благодаря Дарницкому мосту и Подольскому мостовому переходу связь между частями города остается довольно значительной. Пока что в большей степени мы наблюдаем трудности для транзитных потоков грузовиков через Киев, которые теперь будут искать другие мосты в других городах. Также возникают трудности для трудовой миграции населения, ежедневных поездок с левого берега на правый и наоборот. Если Россия разрушит или повредит ключевые мостовые переходы, это будет означать, что связь останется преимущественно для критически важных служб и военных нужд. А вот совместная социально-экономическая и культурная жизнь города будет разделена», — считает Руслан Бортник.

Политолог, директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев отмечает: нравится нам это или нет, но очень часто в сериалах и художественных фильмах демонстрируется определенное видение будущего. И, к сожалению, такое видение мы видим в сериале «Слуга народа», когда герой Зеленского возвращается из-за границы и смотрит на то, как изменилась карта Украины. И там он видит Королевство Троещина.

«К сожалению, такой сценарий сейчас уже не является гипотетическим. Ситуация очень сложная. Не скажу, что катастрофическая или смертельная, но всё же она очень тяжёлая. Фактически только в одной Троещине проживает столько людей, сколько составляет население отдельных областных центров. И то, что они столкнулись с таким «транспортным тромбозом», — это лишь половина беды. Гораздо болезненнее то, что с фактическим закрытием Южного и Северного мостов — прежде всего Южного, который имеет большее стратегическое значение для стран — мы сталкиваемся с ситуацией, когда резко меняются транспортные маршруты. Например, если везти грузовик из Львова в Харьков, то сейчас приходится ехать в объезд через Черкассы. Это в полтора раза больше времени и значительно больше расходов на топливо… Полностью разрушить мосты — чрезвычайно сложная задача. Повредить — да, можно. И эти повреждения, прежде всего, действуют как деморализующий фактор, ведь их последствия ощущают на себе миллионы киевлян и жителей других регионов.

Ситуация с логистикой резко ухудшилась. Это почувствуют не только те, кто часами стоит в пробках, ожидая, когда можно будет проехать. Если раньше дорога с левого берега на правый занимала 20–25 минут, то сейчас — 1,5–2 часа, и это в лучшем случае. Проблемы с логистикой будут ощущать жители как левого, так и правого берега. Но наибольшее беспокойство у меня вызывает ситуация, прежде всего, с энергетикой и коммунальной инфраструктурой. Если в течение трёх дней будут отключены насосы, обеспечивающие водоснабжение и работу канализации города, это может привести к такой экологической катастрофе, последствий которой мы даже не представляем», — предупреждает политолог.

По словам эксперта, что касается мостов, то эти несколько зимних месяцев будут сложными. Золотарев говорит, что не следует даже предлагать такие фантастические идеи, как туннель под Днепром: мы не Китай, чтобы за год-два реализовывать такие проекты.

«Понтонные переправы также не решат эту проблему. Они действительно могут способствовать улучшению военной логистики. Но если вы когда-нибудь заезжали на понтонную переправу на легковом автомобиле, то знаете, что это, скажем так, не для слабых нервов… Поэтому ситуация крайне тяжелая, но не безнадежная. Полагаемся на себя, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — резюмировал Андрей Золотарев.



Подводя итоги, разговоры о том, что Киев может разделиться на два города, — это уже не какая-то фантастика. Ракетные удары по мостам, километровые пробки, проблемы с метро, ограничения движения — всё это постепенно приучает город к мысли, что два берега Днепра могут быть не всегда доступны друг для друга. И хотя полного раскола города на два отдельных района, скорее всего, не произойдет, сильная фрагментация уже является реальностью, и она будет углубляться, если удары продолжатся.

Но главный вывод заключается в другом. То, что происходит с киевскими мостами, — очередной аргумент в пользу того, что войну нужно заканчивать как можно скорее. Каждый новый удар по инфраструктуре делает жизнь миллионов людей сложнее, дороже и опаснее.

Мосты в конечном итоге можно отремонтировать и восстановить, а то и вовсе построить с нуля. Но для этого нужен мир. И чем быстрее дипломатия достигнет результата, тем больше мостов останется целыми, а Киев — единым городом, каким он и должен быть.

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