近几个月来，俄罗斯有计划地加大了对基辅的打击力度，跨越第聂伯河的桥梁正日益成为袭击目标。 这些袭击已导致北桥和南桥遭受严重破坏——正是这些交通动脉，每天有数十万人通行，货物也在左右两岸之间运输。 后果立竿见影：绵延数公里的交通拥堵、往返两岸的地铁频繁停运、道路封锁，以及实际上无法快速从一岸抵达另一岸——这一切已成为数百万基辅市民和首都访客的日常现实。 这已不仅仅是交通上的不便，更是一个令人不安的信号：这座习惯于像一个有机体一样生活的城市，正逐渐学会以两个独立部分的形式存在。

在此背景下，乌克兰公共领域中关于首都可能实际上分裂为两个城市的言论声浪越来越高——姑且称之为普通基辅和左岸基辅。专家和一些议员都公开谈论此事。 人们自然会联想到被分割的柏林，但这里所指的却是另一回事：同一座城市内部出现的经济、能源和社会分化，这可能是桥梁交通中断所导致的后果。 这种情况真的可能发生吗？又会呈现何种景象？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

基辅目前的状况

横跨第聂伯河的桥梁不仅是交通通道，更是维系城市统一的骨架。公共交通穿行其间，每天有数万辆汽车往来其上，各类管线——供热管网、电力电缆、通信线路——也铺设在桥下。 一旦桥梁受损或被封锁，受影响的不仅是交通物流，更是整个生命保障系统。

北桥和南桥遭袭后，两座桥梁的通行被封锁，城市再次陷入绵延数公里的交通拥堵。左岸的情况尤为严峻，那里分布着许多住宅区。 此前，由于桥梁遭受袭击，曾不得不同时限制多座桥梁的通行；而连接两岸的地铁绿色线早已无法正常运行，无法将乘客运送至左岸。 与此同时，当局已着手建设浮桥，据估计，这些浮桥将在三到六个月内建成。

而且，这不仅仅关乎出行便利，更关乎城市经济。那些依赖两岸货物运输的企业正蒙受损失。 那些在河岸一侧工作、在另一侧居住的人，要么在路上耗费数小时，要么根本无法前往工作或学习地点。 市政服务部门被迫调整路线、寻找绕行路径、调动额外资源。而这一切都发生在持续的战时警报背景下，这些警报本身就使城市陷入瘫痪，导致数十亿的损失。

另一个问题是桥梁状况——坦率地说，早在大规模袭击开始之前，这些桥梁的状况就远非理想。除波迪尔-沃斯克雷森斯基桥和北桥外，基辅的所有桥梁都亟需大修。 问题最严重的是帕顿桥，它甚至已无法承受正常的交通负荷——该桥已安装限速装置并降低了通行密度。 截至2026年，帕顿桥和地铁桥被列为危桥，而北桥和南桥则被列为功能受限桥梁。 也就是说，即使没有新的打击，基础设施的现状也已令人深感忧虑，而且早在战争爆发前就已如此。而俄罗斯联邦的袭击只会使这一局面进一步恶化。

正因如此，关于首都两岸可能实际上被切断联系的讨论，已不再显得像科幻小说中的情节。 尽管目前很难想象所有桥梁都会被彻底摧毁——但人们开始讨论这一可能性这一事实本身，就说明了很多问题。 这座城市正处于一种特殊境地：两岸之间的距离不再以公里为单位，而是以堵车耗时和空袭风险等级来衡量。



两个基辅：可能呈现的景象

如果设想最坏的情况——即由于遭受打击，大多数桥梁在很长一段时间内无法通行——那么基辅确实可能会陷入专家们现在所描述的境地。 公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科对此表述得极其直白：

“实际上，这座城市将被分割为两岸。其中一座城市将称为基辅，另一座我们就直接称作‘左岸’。”

这当然并不意味着会出现某种新的社区或行政区。关键在于，左岸的日常生活将开始按照与右岸不同的逻辑运行。这在实践中可能意味着什么？

首先是交通隔绝。 如果桥梁无法通行，唯一的交通途径就只剩下绕行市郊的路线——这些路线本来就已经拥堵不堪——或者其他替代性的过河方式：浮桥、渡轮，或许在遥远的未来还能修建一条隧道 （尽管这个想法听起来确实令人怀疑）。

其次，公用设施的割裂。桥梁不仅是道路，更是公用设施的通道。一旦过河设施受损，多个地区的供热、供水和供电都会面临威胁。在冬季，这种情况尤为严峻。

第三，社会与经济分化。基辅左岸主要是住宅区，居住着许多在右岸工作的人。逐渐地，可能会形成一种局面：左岸开始过着独立的经济生活。



为什么基辅不会完全分裂

尽管局势十分严峻，但我们仍需冷静评估基辅“分裂”为两个独立城市的可能性。对此，答案还是比较乐观的：敌人很难实现这一目标。

基辅的桥梁众多，每一座都是复杂的工程结构，要将其彻底摧毁绝非易事。 要想切断城市的交通联系，需要摧毁的不是一两座，而是字面意义上的所有桥梁。而这不仅需要打击，更需要精准、系统且威力巨大的攻击，并且持续很长时间。 更重要的是：即使假设所有主要桥梁都被摧毁，仍然还有绕行道路、铁路交通、内河运输，甚至还有浮桥可供通行。 也就是说，左岸与右岸之间极不可能完全隔绝。

当前发生的情况并非城市解体，而更像是城市碎片化。首都正处于一种状态：每次穿越第聂伯河都变成了一场需要周密规划的微型行动。但绝不能低估这种碎片化现象。 即使两岸之间的交通联系仅部分中断，也会对基辅乃至整个乌克兰的经济造成极其严重的打击。连接全国右岸与左岸的关键物流路线均途经首都。 从东向西或从北向南运输的货物，通常都必须经过基辅的桥梁。如果这些桥梁无法正常通行，整个国家都会受到影响。正因如此，这绝非单纯的地方性问题，而是全国性的挑战。

专家

观点

政治学家、乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克确信：基辅不可能完全分裂成两个大城市。彻底切断首都两部分之间的联系是不可能的。 尽管大多数桥梁，甚至所有关键桥梁，在某个时刻都可能被破坏而无法使用。此外，由于桥下管线被破坏，奥博隆区可能会面临供暖或供水中断的情况。

“但我认为，社会经济生活的隔离现象将更为显著。基辅的左岸和右岸都将获得越来越大的自主权，而两者之间的联系将降至最低。 与此同时，两岸之间的客流将得以维持。人们将更多地居家办公，部分企业会将办公室迁至右岸，部分则迁至左岸，这取决于他们工作起来更方便的地方以及目标市场的所在地。 也就是说，将出现社会经济隔离，实际上将形成两个独立的社会经济实体。 至于安全和应急服务方面，它们将继续利用桥梁、渡轮或其他交通方式，这些交通方式在某种程度上仍将保持运行。

目前尚未出现重大灾难。即使在今天，人们从右岸前往左岸时，也只在拥堵中耗费了约一小时。但得益于达尔尼察大桥和波迪尔大桥，城市各部分之间的连通性仍然相当强。 目前，我们主要看到的是过境货运卡车穿越基辅时面临的困难，这些卡车现在将不得不寻找其他城市的桥梁通行。 此外，劳动力流动以及左岸与右岸之间的日常通勤也面临困难。如果俄罗斯切断或破坏关键桥梁，这意味着交通联系将主要仅限于紧急服务和军事需求。 “而这座城市的社会经济与文化生活将因此被割裂，”鲁斯兰·博尔特尼克认为。

政治学家、“第三部门”中心主任安德烈·佐洛塔廖夫指出：无论我们是否喜欢，电视剧和故事片中往往都会展现某种对未来的设想。 遗憾的是，我们在电视剧《人民公仆》中看到了这样的愿景：泽连斯基饰演的角色从国外归来，目睹了乌克兰版图的变化，并看到了特罗耶什奇纳王国。

“遗憾的是，这种情景如今已不再是假设。形势非常严峻。虽不敢说已到了灾难性或致命的地步，但确实十分严峻。 事实上，仅特罗耶什奇纳一地的人口就相当于某些地区首府的人口总量。而他们面临的这种‘交通瘫痪’——这还只是问题的一半。 更令人痛心的是，随着南桥和北桥的实质性关闭——尤其是对各国具有更大战略意义的南桥——我们正面临运输链发生剧变的局面。 例如，如果要从利沃夫向哈尔科夫运送一车货物，现在不得不绕道切尔卡瑟。这不仅耗时增加了一倍半，燃油成本也大幅上升……彻底摧毁这些桥梁是一项极其艰巨的任务。 但造成破坏——是的，这是可行的。而且这些破坏首先会起到打击士气的作用，因为数百万基辅市民和其他地区居民都切身感受到了其后果。

物流状况急剧恶化。不仅那些在拥堵中滞留数小时、等待通行的人会感受到这一点。 以前从左岸到右岸只需20至25分钟，现在则需要1.5至2小时——这还是在情况最好的情况下。 无论是左岸还是右岸的居民，都将面临物流问题。但最让我担忧的，首先是能源和市政基础设施的状况。 “如果负责城市供水和污水处理的泵站停运三天，可能会引发一场我们甚至无法想象后果的生态灾难，”这位政治学家警告道。

据这位专家称，就桥梁而言，今冬的这几个月将十分艰难。佐洛塔廖夫表示，甚至不该提出像在第聂伯河下修建隧道这样天马行空的构想：我们又不是中国，无法在一两年内实施此类项目。

“浮桥也无法解决这个问题。它们确实有助于改善军事后勤。但如果你曾经开着私家车驶上浮桥，你就知道，这么说吧，这可不是神经脆弱的人能承受的…… 因此，形势虽然极其严峻，但并非绝境。我们要依靠自己，期待最好的结果，但也要为最坏的情况做好准备，”安德烈·佐洛塔廖夫总结道。



总而言之，关于基辅可能一分为二的讨论，已不再是天方夜谭。 针对桥梁的导弹袭击、长达数公里的交通拥堵、地铁运行问题、交通管制——所有这些都在逐渐让这座城市接受这样一个事实：第聂伯河两岸可能无法始终互通。 尽管这座城市完全分裂为两个独立区域的可能性极低，但严重的割裂已成现实，若袭击持续，这种割裂将进一步加深。

但最重要的结论在于另一点。基辅桥梁所遭遇的这一切，再次证明了必须尽快结束这场战争。每次针对基础设施的新一轮打击，都会让数百万人的生活变得更加艰难、更加昂贵、也更加危险。

桥梁终究可以修缮、重建，甚至从零开始重建。但这需要和平。外交谈判越早取得成果，完好无损的桥梁就越多，基辅也将继续保持它本应拥有的统一城市之姿。

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