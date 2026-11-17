Бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий и еще восемь фигурантов предстанут перед Высшим антикоррупционным судом по делу о махинациях с землей в столице. Следующее подготовительное заседание назначено на 20 ноября 2026 года.

Решение о коллегиальном рассмотрении ВАКС принял 30 октября. Ранее защита одного из обвиняемых подала соответствующее ходатайство, сославшись на тяжесть инкриминируемых преступлений.

Сам Комарницкий, которого следствие считает организатором преступной организации, на заседание не явился. Он находится в Вене, куда уехал в феврале 2025 года во время операции «Чистый город».

6 октября 2026 года НАБУ и САП направили обвинительный акт в отношении девяти человек. Подготовительное заседание 15 октября не удалось завершить из-за неявки Комарницкого, Елены Богославской и отсутствия защитника одного из фигурантов. Прокурор поднимал вопрос о специальном судебном разбирательстве в отношении тех, кто находится за рубежом.

По версии следствия, группа под руководством Комарницкого использовала «туалетные схемы» — регистрировала на перспективных участках фиктивные или незначительные сооружения, чтобы получить землю вне конкурса якобы для их обслуживания.

В течение 2023–2024 годов фигуранты планировали завладеть коммунальной землей стоимостью более 70 млн грн. Часть участков стоимостью 11,6 млн грн, по данным следствия, фигурантам уже удалось вывести из коммунальной собственности.

Среди обвиняемых, в частности:

Денис Комарницкий — организатор преступной организации;

Петр Еленич и Александр Спасибко — бывшие заместители председателя КГГА;

Михаил Терентьев — председатель земельной комиссии Киевсовета;

Елена Марченко — депутат, член комиссии;

Алексей Мушта, Роман Блюмин, Алиса Соболь, Елена Богославская.

Трое фигурантов — Виталий Белоус, Юрий Леонов и Наталья Лебедева — уже заключили соглашения о признании вины.

Комарницкий был объявлен в розыск 10 февраля 2025 года. В октябре 2025 года НАБУ при участии австрийских коллег провело у него обыск и допрос в Вене.

Несмотря на передачу дела в суд, часть фигурантов сохранила должности в земельном блоке Киева.

Как пишет «Экономическая правда», даже находясь в Вене, Комарницкий продолжает влиять на решения по земельным вопросам через отдельных депутатов и чиновников. Источники издания утверждают, что он заинтересован в сохранении Терентьева на посту председателя комиссии. Земельная комиссия Киевсовета фактически не работает с зимы 2025 года — из-за этого «зависли» проекты на сумму около 5 млрд грн потенциальных поступлений в бюджет.

Источник: ЦПД

Ранее судебное заседание по делу Комарницкого перенесли из-за неявки обвиняемых.

Мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках расследования махинаций в земельной сфере столицы, к которым причастен экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, известный как «смотрящий» за Киевом, из КГГА уволили ряд чиновников.

Также напомним, что бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий использовал для выезда за границу закамуфлированный автомобиль, предназначенный для перевозки погибших украинских военных.

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