С начала 2026 года правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения 111 должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также военно-медицинских комиссий (ВМК). Речь идет о 203 уголовных делах, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере мобилизации.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает 811 тысяч долларов США, 15,5 тысячи евро и 885 тысяч гривен. Кроме того, правоохранители зафиксировали передачу двух автомобилей и талонов на 1,8 тысячи литров дизельного топлива.

Среди последних выявленных фактов — получение денег за оказание влияния на перевод военнослужащего в тыловое подразделение в Закарпатье, стрельба в военнослужащего бывшим заместителем руководителя ТЦК в Киевской области и незаконное снятие мужчины с розыска путем изменения данных в реестре «Оберег» в Одессе.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В Киевской и Черниговской областях военным ТЦК объявили подозрение в насилии.

Трем должностным лицам ТЦК объявили подозрение в связи с более чем 120 фиктивными мобилизациями.

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