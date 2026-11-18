Заявления министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима в интервью изданию «РБК-Украина» о неизбежности роста преступности среди военных после войны и скептическом отношении к психологическим травмам вызвали волну критики со стороны военнослужащих, ветеранов и общественных деятелей.

Во время беседы с журналисткой глава министерства заявил, что после завершения боевых действий часть военных с пониженным чувством риска и обостренным чувством справедливости обязательно пойдет в криминал, а страну ждет социальная напряженность. Кроме того, комментируя вопрос психологической реабилитации, Ким выразил убеждение, что около 70% защитников способны справиться со своими психологическими проблемами самостоятельно, а работу гражданских специалистов назвал «маркетинговой фигней», отметив, что не верит в психологические травмы и нуждается лишь в узкопрофильных военных психологах, которых сейчас готовят около 20 в год.

Такие слова чиновника вызвали острую реакцию среди военных и волонтеров, которые обвинили министра в стигматизации ветеранов и некомпетентности. В частности, руководительница благотворительного фонда «Веста» Богдана Левицкая подчеркнула, что подобные тезисы об «агрессивных ветеранах» и угрозе бандитизма годами продвигает российская пропаганда, а сами цитаты Кима уже использовали российские СМИ. Офицер ВСУ и руководительница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова раскритиковала министра за разжигание общественных страхов вместо выполнения прямых обязанностейведомства по социальной адаптации и защите прав военных.

К критике также присоединились действующие военнослужащие и ветераны, среди которых боец 57-й мотопехотной бригады Михаил Дроботенко и сержант 12-й бригады НГУ «Азов» Геннадий Сухарников. Они подчеркнули, что предотвращение социальной напряжённости и обеспечение качественной реабилитации являются непосредственной ответственностью возглавляемого Кимом министерства, а недооценка психологической помощи наносит вред тысячам защитников, нуждающихся в профессиональной поддержке после возвращения с фронта.

Источник: Украинская правда.

Министерство по делам ветеранов разработало концепцию создания Государственной службы сопровождения ветеранов и ветеранок на базе Государственного ветеранского пространства. Новая структура будет координировать работу специалистов, помогающих ветеранам решать различные вопросы и получать необходимые услуги.

Правительство не планирует увеличивать суммы жилищных компенсаций для ветеранов в 2027 году из-за дефицита государственного бюджета. В то же время власти планируют расширить категории получателей помощи и устранить бюрократические препятствия при оформлении компенсаций.

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