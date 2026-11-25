В четверг, 26 ноября, в некоторых областях Украины продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения электроснабжения будут вводиться в соответствии с установленными графиками.

В течение суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0,5 до 3,5 очередей).

В «Укрэнерго» в очередной раз напомнили, что причиной ограничений являются последствия российских атак на энергетическую систему.

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей», — подчеркнули в компании.

Кроме того, украинцам напомнили, что проверить актуальные графики отключений света можно на официальных страницах облэнерго.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление «Укрэнерго».

Напомним, что украинцев предупредили об отключениях света в течение всего суток во вторник, 24 ноября.

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