W czwartek, 26 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy nadal będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej będą stosowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

W ciągu doby Ukraińców czekają planowe przerwy w dostawach energii elektrycznej:

dla przemysłu – harmonogramy ograniczeń mocy;

dla wszystkich kategorii odbiorców – harmonogramy godzinowych przerw w dostawach (od 0,5 do 3,5 tur).

W „Ukrenergo” po raz kolejny przypomniano, że przyczyną ograniczeń są skutki rosyjskich ataków na system energetyczny.

„Pracownicy sektora energetycznego robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej do odbiorców” – podkreślono w firmie.

Ponadto przypomniano Ukraińcom, że aktualne harmonogramy przerw w dostawach prądu można sprawdzić na oficjalnych stronach regionalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Informacja ta pochodzi z oświadczenia „Ukrenergo”.

Przypomnijmy, że Ukraińcy zostali ostrzeżeni o przerwach w dostawach prądu przez całą dobę we wtorek, 24 listopada.

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