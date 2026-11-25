Były szef sztabu 12. brygady specjalnej „Azow” Bogdan Krotewicz, o pseudonimie „Tawr”, stanie na czele 42. oddzielnej brygady piechoty morskiej, poinformowały dziennikarzy dobrze poinformowane źródła w piechocie morskiej oraz w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy.

Krotewicz dołączył do „Azowa” w 2014 roku, brał udział w obronie Mariupola, we wrześniu 2022 roku powrócił z niewoli, a w lutym 2025 roku odszedł ze służby.

42. oddzielna brygada piechoty morskiej wchodzi w skład SiłSił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy oraz 30. korpusu piechoty morskiej i została utworzona w sierpniu 2026 roku w wyniku przekształcenia 144. oddzielnej brygady zmechanizowanej, którą dowodził pułkownik Wołodymyr Rusnak.

Źródło: Suspilne.

Nowym dowódcą 10. oddzielnej brygady górsko-szturmowej „Edelweiss” został mianowany major Taras Voznyuk, który wcześniej pełnił funkcję dowódcy 25. oddzielnego batalionu przeciwczołgowego 3. korpusu armii.

Pułkownik Dmytro Savon został nowym dowódcą 80. oddzielnej brygady desantowo-szturmowej „Galicyjskiej”. Zastąpił on na tym stanowisku Mykołaja Kuracha, który stał na czele brygady od 2025 roku, a obecnie pełni funkcję szefa sztabu 8. korpusu Sił Desantowo-Szturmowych. Savon służy w wojsku od 2001 roku i wcześniej pełnił funkcję dowódcy batalionu oraz zastępcy dowódcy 80. brygady.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Mykhailo Drapatiy, oraz dowódca Sił Lądowych, generał brygady Sviatosław Zaits, odwiedzili punkt dowodzenia 30. Korpusu Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Ukrainy.

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