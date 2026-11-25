На Майдане Независимости в Киеве 24 ноября состоялась церемония прощания с 26-летним гражданином США Хейденом Фишером Миллером, который погиб 9 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области и чье тело удалось вернуть и идентифицировать лишь спустя более года.

Гейден родился 15 февраля 1999 года, окончил Университет Индианы по специальности «Уголовное правосудие», прошел подготовку в офицерской и пехотной школах, а также в Ranger School, получил звание первого лейтенанта армии США и квалификацию рейнджера, а в 2023 году прибыл в Украину и вступил в Международный легион.

Во время церемонии прощания, на которой звучали государственные гимны Украины и США, почетный караул передал матери погибшего — американской художнице и писательнице Лоре Рэйси Миллер — украинский и американский флаги, которыми был покрыт гроб. По окончании войны боец мечтал остаться в Украине и помогать восстанавливать разрушенные города, а похоронят его на родине — в городе Камарильо в штате Калифорния.

Источник: Радио Свобода.

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