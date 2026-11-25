24 listopada na Placu Niepodległości w Kijowie odbyła się ceremonia pożegnania 26--letnim obywatelem Stanów Zjednoczonych Haydenem Fischerem Millerem, który zginął 9 października 2025 roku podczas wykonywania zadania bojowego w obwodzie charkowskim, a którego ciało udało się sprowadzić i zidentyfikować dopiero po ponad roku.

Hayden urodził się 15 lutego 1999 roku, ukończył Uniwersytet w Indianie na kierunku „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, przeszedł szkolenie w szkołach oficerskich, piechoty oraz w Ranger School, uzyskał stopień porucznika armii amerykańskiej oraz kwalifikacje rangera, a w 2023 roku przybył na Ukrainę i wstąpił do Legii Międzynarodowej.

Podczas ceremonii pożegnalnej, podczas której rozbrzmiewały hymny narodowe Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, straż honorowa przekazała matce zmarłego — amerykańskiej artystce i pisarce Laurie Reece Miller — ukraińską i amerykańską flagę, którymi przykryta była trumna. Po zakończeniu wojny żołnierz marzył o pozostaniu na Ukrainie i pomocy w odbudowie zniszczonych miast, a pochowany zostanie w swojej ojczyźnie — w mieście Camarillo w stanie Kalifornia.

Źródło: Radio Swoboda.

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