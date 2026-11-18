乌克兰退伍军人事务部长维塔利·金在接受《RBC-乌克兰》采访时，就“战后军队中犯罪率必然上升”以及对心理创伤持怀疑态度所发表的言论，引发了军人、 退伍军人及社会活动家的一片批评声浪。

在与记者的交谈中，这位部长表示，战斗结束后，部分风险意识减弱、正义感却异常强烈的军人必然会走上犯罪道路，而国家也将面临社会紧张局势。 此外，在谈及心理康复问题时，金表示坚信约70%的国防人员能够自行应对心理问题， 并将民间专家的工作称为“营销噱头”，同时指出他不相信心理创伤的存在，仅需要专业领域狭窄的军事心理学家——目前每年仅培养约20名此类人才。

这位官员的言论在军人及志愿者中引发强烈反响，他们指责部长对退伍军人进行污名化，并指责其能力不足。 特别是，“维斯塔”慈善基金会负责人博格丹娜·列维茨卡强调，关于“好战退伍军人”及帮派主义威胁的此类论调，多年来一直由俄罗斯宣传机器在鼓吹，而金部长本人的这些言论已被俄罗斯媒体所引用。 乌克兰武装部队女军官、“达·芬奇之狼”营“乌尔夫”医疗服务负责人阿丽娜·米哈伊洛娃批评该部长，指责其非但未履行部门在军人社会适应及权益保护方面的直接职责，反倒在助长公众恐慌，即促进军人社会适应和维护军人权益。

现役军人及退伍军人也加入了批评行列，其中包括第57摩托化步兵旅的战士米哈伊洛·德罗博滕科和国民卫队第12旅“亚速”的军士根纳季·苏哈尔尼科夫。 他们强调，预防社会紧张局势并确保高质量的康复服务，是金·基姆领导的该部应承担的直接责任；而贬低心理援助的重要性，将损害数千名从前线归来、亟需专业支持的捍卫者的利益。

来源：《乌克兰真理报》。

退伍军人事务部已制定了一项基于国家退伍军人空间建立国家退伍军人服务局的构想。这一新机构将协调专家的工作，协助退伍军人解决各类问题并获得必要的服务。

由于国家预算赤字，政府不计划在2027年提高退伍军人的住房补偿金额。与此同时，当局计划扩大援助对象范围，并消除办理补偿手续时的官僚障碍。

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