В Киеве демонтируют колесо обозрения в парке «Победа»
В Киеве в парке «Победа», расположенном возле станции метро «Дарница», демонтируют колесо обозрения. Оно было одним из символов парка и узнаваемой частью городского пейзажа.
Колесо обозрения также стало частью культурной истории столицы: оно попало в книгу «Victory park», а также появлялось в музыкальных клипах и фильмах.
Об этом сообщают местные паблики.
Киевсовет определил 53 памятника и знака, которые будут демонтированы или изменены в городе из-за отражения советских и российских пропагандистских нарративов.
Кроме того, укрытия для киевских памятников начали снимать из-за риска повреждений