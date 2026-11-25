В Киеве в парке «Победа», расположенном возле станции метро «Дарница», демонтируют колесо обозрения. Оно было одним из символов парка и узнаваемой частью городского пейзажа.

Колесо обозрения также стало частью культурной истории столицы: оно попало в книгу «Victory park», а также появлялось в музыкальных клипах и фильмах.

Об этом сообщают местные паблики.

Киевсовет определил 53 памятника и знака, которые будут демонтированы или изменены в городе из-за отражения советских и российских пропагандистских нарративов.

Кроме того, укрытия для киевских памятников начали снимать из-за риска повреждений

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