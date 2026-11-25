W Kijowie, w parku „Peremoha”, położonym w pobliżu stacji metra „Darnica”, demontuje się diabelski młyn. Był on jednym z symboli parku i charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu.

Koło widokowe stało się również częścią historii kultury stolicy: znalazło się w książce „Victory park”, a także pojawiało się w teledyskach i filmach.

Informują o tym lokalne grupy w mediach społecznościowych.

Rada Miasta Kijowa wskazała 53 pomniki i znaki, które zostaną zdemontowane lub zmienione przez miasto ze względu na odzwierciedlanie radzieckich i rosyjskich narracji propagandowych.

Ponadto rozpoczęto zdejmowanie osłon z kijowskich pomników ze względu na ryzyko ich uszkodzenia

Czytaj nas na