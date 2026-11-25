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У Києві в парку «Перемога», розташованому біля станції метро «Дарниця», демонтують колесо аероогляду. Воно було одним із символів парку та впізнаваною частиною міського пейзажу.

Колесо огляду також стало частиною культурної історії столиці: воно потрапило до книги «Victory park», а ще з’являлося у музичних кліпах і фільмах.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Київрада визначила 53 пам’ятники та знаки, які буде демонтовано або змінено міста через відображення радянських та російських пропагандистських наративів.

Також, Укриття для київських пам’ятників почали знімати через ризик пошкоджень

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