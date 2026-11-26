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У Фастівському районі Київської області 26 листопада 2026 року під колесами пасажирського потяга сполученням Рахів — Київ загинула 62-річна місцева жителька. Трагедія сталася у межах зупиночної платформи Мотовилівка.

За попередніми даними слідства, жінка переходила залізничні колії у невстановленому місці; машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося, і потерпіла померла на місці від отриманих травм. Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Джерело: , повідомлення поліції Київщини у Telegram.

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