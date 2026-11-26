W rejonie Fastowa w obwodzie kijowskim 26 listopada 2026 roku pod kołami pociągu pasażerskiego na trasie Rakhiv – Kijów zginęła 62-letnia mieszkanka okolicy. Do tragedii doszło na peronie stacji Motowilówka.

Według wstępnych ustaleń śledztwa kobieta przechodziła przez tory kolejowe w miejscu nieprzeznaczonym do tego celu; maszynista dawał sygnały dźwiękowe i zastosował hamowanie awaryjne, jednak nie udało się uniknąć potrącenia, a poszkodowana zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Śledczy z Komendy Policji w Fastowie wszczęli dochodzenie przedprocesowe na podstawie części 3 art. 276 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: komunikat policji obwodu kijowskiego w serwisie Telegram.

Wcześniej we wsi Pluhiv w rejonie Zolochiv w obwodzie lwowskim pociąg na trasie „Truskawiec – Dniepr” potrącił 61-letniego mężczyznę. Ofiara zmarła na miejscu zdarzenia w wyniku odniesionych obrażeń.

W mieście Czop w Zakarpaciu pociąg śmiertelnie potrącił 49-letniego mężczyznę, który znajdował się na torach kolejowych. Poszkodowany zginął na miejscu zdarzenia. Obecnie policja ustala wszystkie okoliczności tej tragedii oraz poszukuje miejsca jego zamieszkania i bliskich.

29 października około godziny 12:30 na regulowanym przejeździe kolejowym we wsi Tuchla w powiecie stryjskim doszło do wypadku drogowego z udziałem pociągu elektrycznego i samochodu osobowego marki Mercedes.

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