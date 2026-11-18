Od początku 2026 roku organy ścigania postawiły zarzuty 111 urzędnikom z terytorialnych centrów rekrutacji i wsparcia społecznego (TCK i SP), a także z wojskowych komisji lekarskich (VLK). Chodzi o 203 postępowania karne dotyczące przestępstw korupcyjnych związanych z mobilizacją.

Łączna kwota udokumentowanych nielegalnych korzyści przekracza 811 tysięcy dolarów amerykańskich, 15,5 tysiąca euro oraz 885 tysięcy hrywien. Ponadto organy ścigania odnotowały przekazanie dwóch samochodów oraz bonów na 1,8 tysiąca litrów oleju napędowego.

Wśród ostatnich ujawnionych faktów znalazło się: przyjęcie pieniędzy za wywarcie wpływu na przeniesienie żołnierza do jednostki tyłowej w Zakarpaciu, strzelanina w kierunku żołnierza przez byłego zastępcę szefa TCC w obwodzie kijowskim oraz nielegalne usunięcie mężczyzny z listy osób poszukiwanych poprzez zmianę danych w rejestrze „Oberig” w Odessie.

Informuje o tym Biuro Prokuratora Generalnego.

W obwodach kijowskim i czernihowskim postawiono żołnierzom TCC zarzuty dotyczące stosowania przemocy.

Trzem urzędnikom TCC postawiono zarzuty w związku z ponad 120 fikcyjnymi mobilizacjami.

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