Były zastępca szefa Centrum Kontroli Terytorialnej w Browarach został postawiony przed sądem za postrzelenie żołnierza
Byłemu zastępcy szefa Browarskiego Rejonowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego postawiono zarzuty w związku z postrzeleniem żołnierza na terenie placówki oraz późniejszym podmianą dowodów rzeczowych.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa do zdarzenia doszło w październiku 2023 roku, kiedy to żołnierz zgłosił się do centrum w celu uzyskania zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji wojskowej. Zamiast tego pracownik placówki zaproponował mu poddanie się komisji wojskowo-lekarskiej, na co mężczyzna odmówił, wyjaśniając, że już pełni służbę.
Do sporu, który w związku z tym wybuchł, włączył się zastępca naczelnika TCC. W trakcie konfliktu urzędnik wyciągnął pistolet traumatyczny „Fort” i strzelił żołnierzowi w prawą nogę, powodując u niego obrażenia średniej ciężkości z długotrwałym zaburzeniem zdrowia.
Następnie, aby ukryć prawdziwy przebieg zdarzenia, oskarżony postanowił sfałszować dowody rzeczowe. Zaangażował podwładnych, którzy nie byli świadomi jego zamiarów, i nakazał im dostarczyć śledztwu łuskę wystrzeloną z innego pistoletu tego samego typu.
Źródło: DBR.
Przypomnijmy, że Okręgowe Komando Południe prowadzi dochodzenie w sprawie konfliktu między żołnierzami TCK a osobami cywilnymi w Winnicy.
Wcześniej w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.
Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego oddziału TCK i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.