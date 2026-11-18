Byłemu zastępcy szefa Browarskiego Rejonowego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego postawiono zarzuty w związku z postrzeleniem żołnierza na terenie placówki oraz późniejszym podmianą dowodów rzeczowych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa do zdarzenia doszło w październiku 2023 roku, kiedy to żołnierz zgłosił się do centrum w celu uzyskania zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji wojskowej. Zamiast tego pracownik placówki zaproponował mu poddanie się komisji wojskowo-lekarskiej, na co mężczyzna odmówił, wyjaśniając, że już pełni służbę.

Do sporu, który w związku z tym wybuchł, włączył się zastępca naczelnika TCC. W trakcie konfliktu urzędnik wyciągnął pistolet traumatyczny „Fort” i strzelił żołnierzowi w prawą nogę, powodując u niego obrażenia średniej ciężkości z długotrwałym zaburzeniem zdrowia.

Następnie, aby ukryć prawdziwy przebieg zdarzenia, oskarżony postanowił sfałszować dowody rzeczowe. Zaangażował podwładnych, którzy nie byli świadomi jego zamiarów, i nakazał im dostarczyć śledztwu łuskę wystrzeloną z innego pistoletu tego samego typu.

Źródło: DBR.

Przypomnijmy, że Okręgowe Komando Południe prowadzi dochodzenie w sprawie konfliktu między żołnierzami TCK a osobami cywilnymi w Winnicy.

Wcześniej w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego oddziału TCK i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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