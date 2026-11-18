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Колишньому заступнику начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру через стрілянину у військового в приміщенні установи та подальшу підміну речових доказів.

За даними слідства, інцидент стався у жовтні 2023 року, коли військовослужбовець звернувся до центру по довідку про перебування на військовому обліку. Натомість працівник установи запропонував йому пройти військово-лікарську комісію, на що чоловік відповів відмовою, пояснивши, що вже перебуває на службі.

До суперечки, яка виникла через це, долучився заступник начальника ТЦК. Під час конфлікту посадовець дістав травматичний пістолет «Форт» і вистрілив військовому в праву ногу, спричинивши йому поранення середньої тяжкості з тривалим розладом здоров’я.

Згодом, щоб приховати справжні обставини інциденту, фігурант вирішив сфальсифікувати речові докази. Він залучив підлеглих, які не були обізнані з його намірами, і наказав їм надати для слідства гільзу, відстріляну з іншого пістолета аналогічного типу.

Джерело: ДБР.

Нагадаємо, ОК Південь розслідує конфлікт між військовими ТЦК і цивільними у Вінниці.

Раніше в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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