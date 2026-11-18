Бывшему заместителю начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки было предъявлено подозрение в связи со стрельбой по военнослужащему в помещении учреждения и последующей подменой вещественных доказательств.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2023 года, когда военнослужащий обратился в центр за справкой о нахождении на воинском учете. Однако сотрудник учреждения предложил ему пройти военно-медицинскую комиссию, на что мужчина ответил отказом, объяснив, что уже находится на службе.

К возникшему из-за этого спору присоединился заместитель начальника ТЦК. Во время конфликта чиновник достал травматический пистолет «Форт» и выстрелил военному в правую ногу, нанеся ему ранение средней тяжести с длительным нарушением здоровья.

Впоследствии, чтобы скрыть истинные обстоятельства инцидента, фигурант решил сфальсифицировать вещественные доказательства. Он привлек подчиненных, которые не были осведомлены о его намерениях, и приказал им предоставить для следствия гильзу, выпущенную из другого пистолета аналогичного типа.

Источник: ГБР.

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