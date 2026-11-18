23 ноября в 12:00 на заседание Временной следственной комиссии приглашаются руководители НАБУ и САП, а также детектив Руслан Магамедрасулов, бывший руководитель СБУ Василий Малюк и бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Как сообщил председатель комиссии Алексей Гончаренко, решение было принято после выступления генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который 18 ноября заявил, что дело «Карфаген-2» является местью со стороны НАБУ и САП.

В ВСК хотят заслушать приглашенных должностных лиц и получить ответы на вопросы, возникшие после заявлений Дуки.

Добавим, что во время заседания Временной следственной комиссии генерал Дука заявил, что между Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро нет противостояния. По его словам, НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин, известный как «Мексиканец», дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости крышевания такого бизнеса.

Также Буркин рассказал, на какие виды мошенничества делятся колл-центры в Украине. По его словам, колл-центры делятся на 5–6 направлений по роду деятельности. Это могли быть колл-центры, работающие с банками, это как раз те колл-центры, которые обманывают бабушек и дедушек. Это могли быть колл-центры, работающие с форексом. Это не обман, но здесь ищут авантюристов, которые хотят быстрого заработка. Это колл-центры по гаданиям. Колл-центры по торговле биологически активными добавками, колл-центры по финансовым пирамидам, это колл-центры по возврату инвестиций.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил свой голос на записях и пояснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

Читай нас в