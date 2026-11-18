23 listopada o godz. 12:00 na posiedzenie Tymczasowej Komisji Śledczej wezwano kierownictwo NABU i SAP, a także detektywa Rusłana Magamedrasulowa, byłego szefa SBU Wasyla Maluka oraz byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka.

Jak poinformował przewodniczący komisji Ołeksij Honczarenko, decyzja została podjęta po wystąpieniu generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki, który 18 listopada stwierdził, że sprawa „Kartagina-2” stanowi akt zemsty ze strony NABU i SAP.

Czasowa komisja śledcza zamierza wysłuchać zaproszonych urzędników i uzyskać odpowiedzi na pytania, które pojawiły się po oświadczeniach Duki.

Dodajmy, że podczas posiedzenia Tymczasowej Komisji Śledczej generał Duka oświadczył, iż między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy a Narodowym Biurem Antykorupcyjnym nie ma konfliktu. Według niego NABU wywiera presję na polityczne kierownictwo państwa.

Przypomnijmy, że generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina” mającej na celu rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wcześniej osoba występująca w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina” Jegor Burkin, znany jako „Meksykanin”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie call center, ich ogólnej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony takiej działalności.

Burkin opisał również, na jakie rodzaje oszustw dzielą się centra telefoniczne na Ukrainie. Według niego centra te dzielą się na 5–6 gałęzi w zależności od rodzaju działalności. Mogły to być call center zajmujące się bankowością – to właśnie te, które oszukują babcie i dziadków. Mogły to być również call center zajmujące się rynkiem Forex. Nie jest to oszustwo, ale tutaj poszukuje się awanturników, którzy chcą szybko zarobić. Są to call center zajmujące się wróżbiarstwem. Call center zajmujące się handlem suplementami diety, call center zajmujące się piramidami finansowymi oraz call center zajmujące się zwrotem inwestycji.

Ponadto „Meksykanin” potwierdził swój głos na nagraniach i wyjaśnił słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa. „Denis Bigus nie otrzymał żadnej groźby skierowanej pod jego adresem. W stosunku do Denisa Bigusa nie podjęto żadnych działań. To, co mówię w prywatnych rozmowach z kimkolwiek, nie ma znaczenia” – oświadczył rozmówca Wasyla Tymoszenki.

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