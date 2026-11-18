W wsi Stare Bezradychy w powiecie obuchowskim 33-letni mężczyzna bezprawnie przywłaszczył sobie ciężarówkę GAZ-3507. Według danych policji znajdował się on pod wpływem narkotyków.

Sprawca dostał się do niezamkniętego pojazdu, uruchomił go kluczykiem pozostawionym w kabinie i odjechał.

Następnie ciężarówkę znaleziono na polu w pobliżu jednej z miejscowości w rejonie Fastów.

Policjanci ustalili miejsce pobytu mężczyzny i zatrzymali go. Wcześniej był on już skazany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Został mu postawiony zarzut bezprawnego przywłaszczenia pojazdu. Przepis ten przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu kijowskiego

W Ternopilu oszust podawał się za policjanta i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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